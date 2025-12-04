Montörer med verkstadserfarenhet
Nu söker vi flera medarbetare med vana av montering till ett unikt och långvarigt projektarbete utanför Jönköping. Är du en snabblärd och driven person som trivs inom industrin eller i verkstaden? Då kan de här vara rätt plats för dig att utvecklas vidare på! Du ska kunna behärska ett flertal moment längs monteringslinan. Det är en varierad montering med en mängd olika komponenter och material. Arbetet ställer krav på noggrannhet och teamarbete
Formell kompetens
• Erfarenhet inom industrin, montering, bygg, snickeri, handverktyg, reparationer.
• Ritningsläsning är en fördel.
• Svenska språket obehindrat i tal och skrift.
• Truckkort och traverskort är meriterande.
• B-körkort och tillgång till bil är meriterande
Erfarenhet av svets är starkt meriterande
Har du ett privat intresse av att meka med bilar, eller liknande så kan detta vara en intressant tjänst för dig!
START FÖR ARBETET: VECKA 32.ProfilDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, det är viktigt att du har rätt inställning och passar in i gruppen. Du får gärna vara van vid att bygga, snickra, skruva eller meka och tycker att det är kul att lösa problem. Vi vill att du är driven, nyfiken och har lätt för att lära. Du jobbar nära dina kollegor och det är viktigt med samarbete och flexibilitet. Vi söker dig som är en utåtriktad lagspelare, samtidigt vill vi att du är strukturerad och kan driva ditt eget arbete.Om företaget
GV Stars Bemanning är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som startades år 2021.
Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter, det är precis vad vi vill åstadkomma.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter.
Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla denna vidare med arbetslivserfarenheter.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vi har inriktat oss mot Industri, Lager, Logistik & Entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
• Kollektivavtal
• Personlig Utveckling
• Tjänstepension
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
Tjänsten är på lång sikt, med START VECKA 32. Till en början är du inhyrd via oss på Gv Stars, men kan på sikt komma att bli anställd direkt av företaget. Ersättning
