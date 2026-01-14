Montörer med verkstadserfarenhet
2026-01-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
• Montera och sammansätta olika komponenter enligt ritningar och instruktioner
• Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetsstandarder
• Delta i produktionsprocessen och bidra till att upprätthålla en effektiv och säker arbetsmiljö
• Arbeta med olika verktyg och maskiner för att utföra monterings- och installationsarbeten
• Samarbeta med kollegor och förstå och följa arbetsprocesser och rutiner noggrant
• Rapportera eventuella avvikelser eller problem som uppstår under arbetsprocessen
• Utföra underhålls- och reparationsarbeten vid behov
• Delta i utbildningar och interna utvecklingsaktiviteter för att öka kompetensen inom området
• Bidra till att uppnå produktionsmål och leveranstider genom effektivt arbete och samarbete med teamet
• Följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och bidra till en trygg och positiv arbetsmiljö.Profil
Du är en självgående och erfaren montör med gedigen erfarenhet av arbete inom verkstadsmiljö. Du har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom området och är van vid att arbeta med olika verktyg och maskiner. Du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete och har förmågan att följa ritningar och instruktioner noggrant.
Som person är du flexibel och har inga problem med att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetstider. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har en positiv inställning till nya utmaningar. Du är också en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.
Erfarenhet av montering inom tillverkningsindustrin och kunskap om säkerhetsföreskrifter är meriterande för denna roll. Du är även van vid att arbeta med olika material och har en god förståelse för produktionsprocesser.Om företaget
Vi på GV STARS BEMANNING AB är ett företag som specialiserar oss på att matcha kvalificerade montörer med verkstadserfarenhet med rätt arbetsplatser. Vi strävar efter att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten både med våra kunder och med våra medarbetare. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där kompetens och erfarenhet tas tillvara på bästa sätt.
Genom vårt nätverk och vår erfarenhet inom branschen kan vi erbjuda spännande och utvecklande uppdrag för våra medarbetare. Vi är stolta över att kunna bidra till att skapa en arbetsplats där både arbetsgivare och anställda trivs och når sina mål.
På GV STARS BEMANNING AB strävar vi efter att vara en pålitlig och professionell samarbetspartner för både företag och arbetssökande. Vi arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och för att erbjuda våra medarbetare goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Vad GV stars erbjuder
• En spännande och utvecklande arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med erfarna kollegor inom verkstadsbranschen
• En chans att arbeta med kvalitativa produkter och verktyg i moderna arbetslokaler
• Möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom montering och verkstadsteknik
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
• En trygg anställning med goda arbetsvillkor
• En arbetsplats där din insats och ditt engagemang uppskattas och där du har möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång
• En positiv och inkluderande företagskultur där samarbete och laganda värderas högt
• Möjlighet att arbeta i ett framgångsrikt företag med goda framtidsutsikter
Om företaget
GV STARS BEMANNING AB är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft inom olika branscher. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att de får rätt person på rätt plats. Vi strävar efter att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten både med våra kunder och våra medarbetare.
Vi är stolta över att kunna erbjuda en trygg och stimulerande arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas och växa i sina roller. Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och uppskattade. Vi tror på att skapa en positiv arbetskultur där samarbete och öppen kommunikation är nyckeln till framgång.
GV STARS BEMANNING AB strävar alltid efter att vara en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare. Vi är dedikerade till att erbjuda våra medarbetare konkurrenskraftiga förmåner och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Med oss får du chansen att vara en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål och visioner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GV Stars Bemanning Småland AB Jobbnummer
9683460