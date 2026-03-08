Montör till verkstad mekaniska system
2026-03-08
Eskarps AB utvecklar och tillverkar tekniska system för bland annat skyddsrum och civilt försvar. Produkterna omfattar bland annat ventilations- och filtersystem, dörrar, ingjutningsgods och andra mekaniska komponenter.
Vi söker nu en montör till vår verksamhet i Ransäter.
Arbetet sker i verkstadsmiljö och passar dig som trivs med praktiskt arbete och mekaniska produkter.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst av montering och tillverkning av våra produkter i verkstad.
Tjänsten omfattar även renovering av filtersystem, där filter demonteras, rengörs, byggs om och monteras igen.
Utöver montage ingår även andra praktiska moment i det dagliga arbetet, till exempel:
montering av ventilations- och filtersystem
montering av mekaniska produkter såsom dörrar och ingjutningsgods
renovering av filtersystem
packning och förberedelse av leveranser
orderhantering och materialhantering
lastning och lossning av gods
installationer ute hos kund
Vi är en mindre organisation i en expansiv fas med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka sin arbetssituation. I rollen ingår även att ibland hjälpa till där det behövs i verksamheten.
Resor i tjänsten förekommer.
Vem vi söker
Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs i en verkstadsmiljö.
Vi värdesätter praktisk erfarenhet högt. Har du arbetat i mekanisk verkstad eller har erfarenhet av svetsning ser vi det som mycket meriterande.
Det viktigaste för oss är att du är noggrann, ansvarstagande och gillar praktiskt arbete.
Du behöver trivas med praktiskt arbete och kunna arbeta fokuserat även när vissa moment är repetitiva under perioder.Om tjänsten
Plats: Ransäter
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
B-körkort är ett krav.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: info@eskarp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: info@eskarp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskarp AB
(org.nr 559475-8665)
Gersheden 26 (visa karta
)
684 93 RANSÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783483