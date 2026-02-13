Montör sökes Kristianstad
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en driven och noggrann montör till en av våra kunder i Kristianstad.
Vi söker dig som är en ansvarstagande och praktiskt lagd person som trivs med ett fysiskt och varierande arbete.
Som montör kommer du att arbeta med montering av balkar och stålkonstruktioner samt förberedande arbeten inför montage. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat gängning, gradning, försänkning och andra vanligt förekommande moment inom metallbearbetning.
Du arbetar efter ritningar och tekniska underlag, säkerställer kvalitet i varje moment och samarbetar tätt med kollegor
Arbetet är förlagt på dagtid, med start snarast eller enligt överenskommelse.Profil
Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett naturligt säkerhetstänk i allt du gör. Som person är du flexibel, pålitlig och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter rätt inställning, yrkesstolthet och viljan att utvecklas.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av montage inom bygg eller industri (meriterande)
• Kan läsa och förstå ritningar
• Är ansvarstagande, noggrann och praktiskt lagd
• Har god samarbetsförmåga och trivs med ett varierande arbete
• Innehar B-körkort
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com
9742746