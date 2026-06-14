Montör/snickare
Forsastugan AB / Snickarjobb / Mark Visa alla snickarjobb i Mark
2026-06-14
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Snickare/Montörer sökes till Forsastugan AB – Växande företag i Bollebygds kommun!
Vill du vara med och bygga drömmen för tusentals kunder över hela Sverige? Forsastugan AB, med fabrik i hjärtat av Bollebygds kommun, är specialister på attefallshus byggsatser och söker nu engagerade snickare/montörer med stark vilja att resa och leverera kvalitet på plats hos våra kunder.
Varför Forsastugan?
Vi är ett framåtblickande företag i stark tillväxt där du får möjlighet att utvecklas, växa och arbeta i en energisk och stöttande arbetsmiljö. Här är gemenskap och professionalism i fokus!
Om rollen:
• Montage av våra välutformade attefallshus på olika platser runt om i landet under veckorna ibland i fabriken.
• Ansvar för kvalificerad och noggrann montering för att förverkliga kundernas dröm.
• Arbetsstart enligt överenskommelse.
• Arbete i team samt självständigt ansvar.
Vi söker dig som har:
• Är du utbildad och innehar yrkesbevis som snickare/montör så är det självklart en fördel men inget krav.
• Körkort klass B och tillgång till egen bil är starkt önskvärt då vår fabrik är belägen i Bollebygds kommun där bussförbindelser saknas.
• Förmåga att läsa och förstå byggnadsritningar – ett krav.
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både tal och skrift.
• En positiv och energisk inställning med laganda.
• Flexibilitet och vana att arbeta både självständigt och i team.
• God fysik för varierande arbetsmiljöer.
Vi värdesätter dig som:
• Är praktiskt lagd med noggrannhet i varje detalj.
• Är problemlösare och kundfokuserad.
• Vill utvecklas i en stabil och spännande organisation.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Möjlighet till personlig utveckling i ett företag i stark tillväxt.
• En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Arbetsplats i Bollebygds kommun med resor inom landet.
Låter detta som ditt nästa karriärsteg? Skicka din ansökan med CV till **jobb@forsastugan.se
** så hör vi av oss för intervju!
Vi söker även timanställda för kortare uppdrag – tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Skicka CV och persnligt brev via e-post
E-post: jobb@forsastugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör/snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsastugan AB
(org.nr 559330-8983)
Grönered 1 (visa karta
)
511 68 HYSSNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Blixten mb@forsastugan.se 0792022378 Jobbnummer
9962630