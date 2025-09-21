Montör/snickare
Forsastugan AB / Snickarjobb / Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsastugan AB i Borås
Snickare/Montörer sökes till Forsastugan AB - Växande företag i Bollebygds kommun!
Vill du vara med och bygga drömmen för tusentals kunder över hela Sverige? Forsastugan AB, med fabrik i hjärtat av Bollebygds kommun, är specialister på attefallshus byggsatser och söker nu engagerade snickare/montörer med stark vilja att resa och leverera kvalitet på plats hos våra kunder.
Varför Forsastugan?
Vi är ett framåtblickande företag i stark tillväxt där du får möjlighet att utvecklas, växa och arbeta i en energisk och stöttande arbetsmiljö. Här är gemenskap och professionalism i fokus!
Om rollen:
• Montage av våra välutformade attefallshus på olika platser runt om i landet under veckorna ibland ii fabriken.
• Ansvar för kvalificerad och noggrann montering för att förverkliga kundernas dröm.
• Arbetsstart enligt överenskommelse.
• Arbete i team samt självständigt ansvar.
Vi söker dig som har:
• Är du utbildad och innehar yrkesbevis som snickare/montör så är det självklart en fördel men inget krav.
• Körkort klass B och tillgång till egen bil är starkt önskvärt då vår fabrik är belägen i Bollebygds kommun där bussförbindelser saknas.
• Förmåga att läsa och förstå byggnadsritningar - ett krav.
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både tal och skrift.
• En positiv och energisk inställning med laganda.
• Flexibilitet och vana att arbeta både självständigt och i team.
• God fysik för varierande arbetsmiljöer.
Vi värdesätter dig som:
• Är praktiskt lagd med noggrannhet i varje detalj.
• Är problemlösare och kundfokuserad.
• Vill utvecklas i en stabil och spännande organisation.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Möjlighet till personlig utveckling i ett företag i stark tillväxt.
• En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Arbetsplats i Bollebygds kommun med resor inom landet.
Låter detta som ditt nästa karriärsteg? Skicka din ansökan med CV till **jobb@forsastugan.se
** så hör vi av oss för intervju!
Vi söker även timanställda för kortare uppdrag - tveka inte att höra av dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: jobb@forsastugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör/snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsastugan AB
(org.nr 559330-8983)
Alingsåsvägen 209 (visa karta
)
504 75 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mikael Blixten jobb@forsastugan.se 0792022378 Jobbnummer
9518942