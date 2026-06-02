Montör | Brose | Göteborg
Vill du arbeta i ett internationellt industriföretag med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete? Brose Sweden AB i Torslanda söker nu noggranna och engagerade montörer till sin produktion. Hos oss får du arbeta i en modern produktionsmiljö där teamwork och ansvar står i centrum.
Om uppdraget
Plats: Torslanda, Göteborg
Anställningsform: Heltid
Visstidsanställning 6 månader
Tillgängliga skift: 2-skift & nattPubliceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som montör hos Brose arbetar du i produktionen med montering av fordonskomponenter enligt tydliga instruktioner. Arbetet ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och samarbete.Dina arbetsuppgifter
Montering av komponenter enligt arbetsinstruktioner
Kontroll av kvalitet och funktion
Packning och materialhantering
Följa säkerhets- och arbetsmiljörutiner
Samarbete med kollegor och teamledare
Om Brose
Brose är en internationell leverantör till fordonsindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar bland annat system till bildörrar, bakluckor, säten och elmotorer. Brose Sweden AB ligger i Torslanda och samarbetar med flera stora biltillverkare. Vi arbetar med hög kvalitet, säkerhet och teamwork.
Om dig
För att lyckas i rollen är det en fördel om du trivs med att utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter, är en lagspelare och flexibel, samt har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är även viktigt att du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tidigare erfarenhet av montering är inget krav; med rätt inställning kommer du att få möjlighet att lära dig arbetet på plats.
Formell kompetens
Lägst godkänt i: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5
Viktigt att din ansökan innehåller dokument ovan för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För såväl oss på Lernia som Brose är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Så ansöker du
