Montör
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Kalmar Visa alla montörsjobb i Kalmar
2026-08-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kalmar
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker nu montörer för uppdrag med start i mitten av juni och som löper året ut. Du kommer att arbeta i ett engagerat team tillsammans med svetsare och andra montörer ute på projekt.
Som montör arbetar du främst utomhus på olika bygg- och underhållsprojekt. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar montagearbete samt att bistå vid underhåll av olika konstruktioner. Rollen innebär ett praktiskt och fysiskt arbete där samarbete och ansvarstagande är viktiga delar av vardagen.
Arbetet sker huvudsakligen på nattskift, men dagtidsarbete kan också förekomma beroende på projekt.
Vi söker dig som har god fysik och trivs med praktiskt arbete, du är ansvarstagande och fungerar bra i team.
Trivs med att arbeta utomhus och i varierande miljöer, meriterande med erfarenhet av montagearbete eller tidigare arbete inom byggbranschen. Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinrikta och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
10023244