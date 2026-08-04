Montör
Jobway AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Uppsala
2026-08-04
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Är du en noggrann och driven person som trivs med att arbeta självständigt och med händerna? Vill du bli en del av ett familjärt bolag i stark tillväxt där du får vara med på en spännande resa? Då vill vi höra mer om dig – ansök redan idag!
I rollen som montör hos Tierps Kablageindustri AB får du en viktig roll i produktionen där du ansvarar för att montera kablage från start till färdig produkt. Du arbetar självständigt vid din station och hanterar allt från enklare till mer komplexa uppdrag, ofta med flera moment som gör arbetet varierande och utvecklande.
I rollen som montör kommer du:
Arbeta självständigt med montage av kablage – från ritning till färdig produkt
Hantera både små och stora kablage vid din arbetsstation och läggmallar
Följa kundunika ritningar, konstruktioner och interna instruktioner
Säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och är korrekt anpassade
Arbeta med både handverktyg och semiautomatiska maskiner
Vi söker dig som:
Är noggrann, engagerad och uppskattar handarbete
Trivs med att arbeta självständigt och har ett intresse för praktiskt arbete
Är en driven problemlösare
Har förmåga att hantera flera moment samtidigt
Har goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
Meriterande om du arbetat som montör sedan tidigare
Tierp Kablageindustri erbjuder dig:
En familjär arbetsplats med stark teamkänsla och korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas – exempelvis till maskinoperatör eller arbetsledare på sikt.
En spännande tillväxtresa i ett bolag som expanderar kraftigt.
Ljusa och tysta lokaler.
5 veckors semester enligt avtal.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Tierp Kablageindustri med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Vendela Forselius, vendela.forselius@jobway.se
Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Tierp Kablageindustri AB:Företaget grundades 2003 och är ett familjärt bolag med cirka 30 anställda. De har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av kundanpassade kablage för signal- och kraftöverföring. Företaget har sitt säte i Tierp och arbetar med allt från konstruktion och produktion till kvalitetskontroll av avancerade kabelsystem. Här tillverkas lösningar för en rad olika applikationer, ofta kundanpassade och med hög kvalitet. Just nu befinner sig bolaget i en expansiv fas med ökad efterfrågan och fler affärer. Du får möjlighet att bli en del av ett företag där varje medarbetare gör skillnad. Arbetet sker i moderna lokaler med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan kollegor. Kulturen är familjär och långsiktig, med fokus på kvalitet, utveckling och engagemang.Här erbjuds du chansen att växa tillsammans med bolaget och bidra till dess fortsatta framgång.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Parkgatan 5 (visa karta
)
815 40 TIERP Arbetsplats
Jobway rekryterar till Tierp Kablageindustri AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Vendela Forselius vendela.forselius@jobway.se +46763105514 Jobbnummer
10021627