Montör
Vill du arbeta i en spännande och varierande roll där du får vara med och montera högkvalitativa stål- och aluminiumlösningar på plats ute hos kund? ATAB Aluminium AB söker nu en engagerad montör till vårt team!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som montör hos ATAB arbetar du ute hos kund och ansvarar för montering av våra stål- och aluminiumkonstruktioner i olika byggprojekt. Du blir en viktig representant för företaget och en del av ett kompetent team som säkerställer att våra leveranser håller högsta kvalitet.
Du utgår från Bålsta, och rollen innebär resor till olika projekt runt om i Sverige där du arbetar nära både kollegor och kunder.
Exempel på arbetsuppgifter;
Montering av stål- och aluminiumkonstruktioner ute hos kund
Delta i projekt av varierande storlek och komplexitet runtom i Sverige
Bidra till att montage utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Samarbeta med kollegor och ha kundkontakt på plats
Utföra enklare service och justeringar vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet som montör inom stål-, metall- eller byggkonstruktioner
Har goda kunskaper/erfarenhet av att jobba enligt EN-1090-1
Har god vana av ritningsläsning och kan arbeta självständigt utifrån konstruktionsunderlag
Innehar giltiga svetsarprövningar i MMA och har erfarenhet av praktiskt svetsarbete
Är noggrann, ansvarsfull och har en god problemlösningsförmåga
Trivs med ett rörligt arbete och är flexibel för resor i tjänsten
Är en lagspelare som kan representera ATAB professionellt ute hos kund
Har B-körkort (krav)
Behärskar Svenska mycket bra i tal och skriftÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar ATAB Aluminium AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Helgövägen 4 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Arbetsplats
Kraftsam R & B Jobbnummer
9810626