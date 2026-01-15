Montör
2026-01-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi söker en noggrann och händig montör till vår tillverkning av automationsskåp
Plats: Helsingborg
Anställningsform: Heltid, deltid e.ök
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-15Om företaget
Vi är ett växande företag specialiserat på att bygga kundanpassade automationsskåp till industrin. Vår verksamhet präglas av noggrannhet, kvalitet och ett starkt tekniskt kunnande. Nu söker vi en driven medarbetare som vill vara en viktig del i vårt produktionsteam.Dina arbetsuppgifter
Som montör hos oss kommer du att:
Montera komponenter i automationsskåp enligt ritningar och el-scheman
Borra, såga och anpassa kapslingar med handhållna och eldrivna verktyg
Arbeta fysiskt med olika moment i produktionen
Säkerställa att färdiga skåp uppfyller våra kvalitetskravKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning, gärna med inriktning el/automation
Vana att hantera verktyg (borrmaskin, såg, handverktyg etc.)
God fysik och gillar praktiskt arbete
Förmåga att läsa ritningar och följa instruktioner
B-körkort
Vi erbjuder
En varierad och praktisk vardag i en växande verksamhet
Möjlighet till vidareutbildning inom el och automation
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet går före stress
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@helteknik.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@helteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skåpsbyggare/montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB
(org.nr 559088-6627), http://www.helteknik.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs Elteknik Helteknik AB Jobbnummer
9686424