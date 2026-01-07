Montör
Smartsten AB / Murarjobb / Upplands Väsby Visa alla murarjobb i Upplands Väsby
2026-01-07
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smartsten AB i Upplands Väsby
, Solna
, Stockholm
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nerostein OÜ är Nordeuropas största sten bearbetnings företag som tillverkar bänkskivor av sten (natursten, kvarts, keramik). 90% av produktionen exporteras. På grund av företagets snabba tillväxt letar vi efter medarbetare.
Ditt huvudmål är att erbjuda kunder högkvalitativ installation av bänkskivor i sten..
Ditt arbetsområde kommer att vara inom Stockholm med omnejd.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete eller intresse för vår bransch. Det är viktigt att du håller en hög tempo och har arbetsvilja och nyfikenhet inför dina arbetsuppgifter
Vi värderar intresse hos dig och en vilja att lära nya saker.
Du har körkort och du pratar svenska och engelska (B1).
Du är i god fysisk form, tekniskt kunnig.
Vi garanterar ett stabilt jobb i ett växande och framgångsrikt företag och en värdig belöning för ett bra jobb.
Du får den utbildning och de verktyg du behöver för att arbeta så att du kan tillhandahålla kvalitets service till våra kunder.
Vi kommer endast kontakta de som blir utvalda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sebastian.hagglund@nerostein.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smartsten AB
(org.nr 559300-4418)
194 51 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Service Manager
Sebastian Hägglund sebastian.hagglund@nerostein.se 0730798482 Jobbnummer
9672574