montör
Randstad AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Danderyd Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Danderyd
2025-11-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av elektronikmontering och gillar att arbeta fysiskt? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Randstad söker en montör till ett företag i Danderyd som tillverkar produkter till globala företag inom energisektorn och återfinns i applikationsområden som brytare, reläskydd, batterier, transformatorer och isolation. Som montör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter inom montering och slutprovning av avancerade test- och mätutrustningar. Det är viktigt att man förstår varandra, kan kommunicera effektivt och har goda kunskaper om teknik och montering. Arbetet kräver även god fysisk förmåga då tjänsten är på företagets mest fysiskt krävande avdelning med lyft upp mot 20-40 kg. Arbetstiderna är under dagtid, måndag till fredag med möjlighet till flextid.
Uppdraget är tidsbegränsat under 4 månader med chans till förlängning och ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd som konsult på Randstad, men arbeta ute hos en av våra kunder. Som konsult har du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansök på www.randstad.se,
ansökan är öppen fram till 2025-12-14 men urval och rekrytering sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor, kontakta gärna adam.kasa@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens och alla färdigheter på arbetsmarknaden utnyttjas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Varierande uppgifter inom montering och slutprovning av avancerade test- och mätutrustningar där du kommer att arbeta med företagets mest fysiskt krävande apparater. Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
God fysisk förmåga
God kommunikation- och samarbetsförmåga
Erfarenhet av montering och provning av elektrisk utrustning
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av LEAN och ständiga förbättringar
Erfarenhet av mjuklödning
Kunskap om ESD
Kunskaper i engelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9599691