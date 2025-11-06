montör
2025-11-06
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av el-montering eller kablagetillverkning? Är du händig, noggrann och van vid att läsa ritningar eller detaljerade instruktioner? Då kan du vara den vi söker till en tjänst som montör till företaget DeltaNordic!
För DeltaNordics räkning i Kungsängen söker vi nu flera tekniska montörer för ett långsiktigt uppdrag. DeltaNordic är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar inom apparatskåp, styrsystem och kablage. Du kommer att arbeta i deras moderna produktionsanläggning i en roll där kvalitet och precision är i fokus.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad på heltid, arbetstider dagtid måndag-fredag med möjlighet till flex. Vi har ett omgående behov med start nu i november, samt ett större, löpande behov med start från februari och framåt. För rätt person är målsättningen en anställning hos DeltaNordic efter 6 månaders konsultinhyrning.
Tjänsten är placerad på DeltaNordics moderna produktionsanläggning i Kungsängen. Som montör hos DeltaNordic arbetar du med kundanpassad tillverkning. Du kommer att ingå i ett team där dina arbetsuppgifter varierar beroende på din specifika profil och erfarenhet. Vi söker just nu personal med erfarenhet inom två huvudsakliga områden där båda rollerna kräver mycket goda kunskaper i på svenska, både i tal och skrift:
Montör (el/mekanik) Du arbetar med montering av el- och mekanikkomponenter, ofta i serieproduktion. Arbetet kräver att du är händig och har grundläggande el-förståelse och har förmåga att metodiskt följa tydliga instruktioner.
Kabelmontör Du arbetar mer självständigt med avancerad tillverkning och montering av kablage. Arbetet kräver mycket god vana av att läsa och arbeta utifrån tekniska ritningar och kopplingstabellerm erfarenhet av att hantera crimpverktyg och montera stift, samt ha hög precision och kunskap om kvalitetsstandarder (erfarenhet av IPC 620-standarden är starkt meriterande).
För rollen hos DeltaNordic läggs stor vikt på personlig lämplighet och för att lyckas i rollen ser vi att du är en praktiskt lagd person som sätter en ära i att leverera hög kvalitet. Du är metodisk, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Andrea Frejd på andrea.frejd@randstad.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, särskilt för de med start i november. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
I rollen som elmontör arbetar du med montering av el- och mekanikkomponenter, ofta i serieproduktion. Din huvudsakliga uppgift att bygga och färdigställa kundanpassade apparatskåp och elpaneler från grunden.
Arbetet börjar med en tom montageplåt eller ett skåp där du, baserat på en layout-ritning, monterar fast alla elektriska grundkomponenter. Detta inkluderar att fästa DIN-skenor, kabelkanaler, brytare, kontaktorer, reläer och plintar.
När komponenterna är på plats övergår du till elarbetet. Du följer ett kopplingsschema och drar och ansluter kablar mellan de olika delarna. Det är också ditt ansvar att se till att kablarna dras snyggt i kabelkanalerna för att skapa en ren, säker och servicevänlig installation..
I rollen som kabelmontör arbetar du med att tillverka kundanpassade kablage från grunden, vilket kräver att du självständigt kan läsa och följa detaljerade tekniska underlag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter styrs av kabelritningar, som visar hur det färdiga kablaget ska se ut och hur stiften ska placeras, samt av kopplingstabeller som ger exakta instruktioner om längder, märkning och kopplingspunkter. Det praktiska arbetet är en finmontering som kräver hög precision, där du använder specialverktyg som crimptänger för att fästa kontaktstift på kablarna. Allt arbete måste utföras noggrant för att uppfylla de höga kvalitetskraven enligt industristandarden IPC-620.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av liknande monteringsarbete
Antingen erfarenhet av el-montage/apparatskåpsbyggnation eller kablagetillverkning.
Mycket god förmåga att läsa och förstå antingen tekniska ritningar/kopplingstabeller eller detaljerade monteringsinstruktioner.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift (ett krav för att förstå arbets- och säkerhetsinstruktioner).
Meriterande:
Grundläggande el-utbildning eller motsvarande dokumenterad el-förståelse.
Certifiering eller god kunskap inom IPC 620-standarden (för rollen som kablagemontör)Om företaget
DeltaNordic Sweden AB
DeltaNordic är en komplett systemleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De erbjuder partnerskap genom hela produktens livscykel - från koncept och serieproduktion till eftermarknadssupport. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige (huvudkontor i Örnsköldsvik samt i Kungsängen) och i Nanjing, Kina, och betjänar kunder på både lokala och globala marknader. Ersättning
