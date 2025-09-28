Montör
2025-09-28
Spännande och intressant montörsjobb till etablerat stort kundföretag i OvanåkerPubliceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
Självständigt montera olika produkter utifrån ritningar, vara självgående och "ta tag i" uppgifter på eget initiativ. Vara beredd att hjälpa övriga avdelningar med diverse sysslor.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Händig montör med hög arbetsmoral!
Meriterande om du har truck & travers kort.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-6493312, konsultchef Wikan Personal Hälsingland.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se.
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Att arbeta för en ledande leverantör inom verkstadsarbete.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Jobbnummer
9529825