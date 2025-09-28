Montör

Wikan Personal AB / VVS-jobb / Ovanåker
2025-09-28


Spännande och intressant montörsjobb till etablerat stort kundföretag i Ovanåker

Publiceringsdatum
2025-09-28

Arbetsuppgifter
Självständigt montera olika produkter utifrån ritningar, vara självgående och "ta tag i" uppgifter på eget initiativ. Vara beredd att hjälpa övriga avdelningar med diverse sysslor.

Din bakgrund/Dina egenskaper
Händig montör med hög arbetsmoral!
Meriterande om du har truck & travers kort.

Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-6493312, konsultchef Wikan Personal Hälsingland.

Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se.

Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Att arbeta för en ledande leverantör inom verkstadsarbete.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13390".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB

Jobbnummer
9529825

