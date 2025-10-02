Mölndal Stad söker Fastighetstekniker
2025-10-02
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Tjänsten tillhör verksamhetsområde Stadsunderhåll - Enheten FastighetsteknikPubliceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker ingår du i enheten Fastighetsteknik och fungerar som kundens kontaktperson vid tekniska frågor och felanmälningar. Din uppgift är att skapa en trygg och professionell kundupplevelse genom att kombinera ett brett tekniskt kunnande med praktiskt arbete i de byggnader du ansvarar för.
Du har det dagliga ansvaret för driften, vilket innebär tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder. Arbetet omfattar också planering och genomförande av både förebyggande och akuta underhållsinsatser, liksom hantering av felanmälningar som kommer in via arbetsordersystemet. I tjänsten ingår även att man är anläggningsskötare för brandlarmanläggningar och tillståndsansvarig vid heta arbeten.
Du har regelbunden kontakt med hyresgäster och entreprenörer, beställer reparationer vid behov och följer upp arbetet genom att kontrollera entreprenörer och leverantörer. Rollen innebär även kontering av fakturor, deltagande vid ombyggnader och besiktningar samt medverkan på driftmöten och andra forum.
Genom rondering av dina byggnader och daglig samverkan med fastighetsavdelningen säkerställer du en väl fungerande drift och en långsiktigt hållbar förvaltning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har formell utbildning inom fastighetsteknik, drift- och underhållsteknik, VVS, el eller liknande områden som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet som fastighetstekniker eller från en liknande tjänst.
Du har tidigare haft en roll där du varit självgående med god struktur och planering samt arbetat i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet som anläggningsskötare för Brandlarm och tillståndsansvarig för Heta Arbeten är meriterande
Förutsättningar för tjänsten är god samarbetsförmåga, hög social kompetens med helhetssyn och förmåga att bedöma och tillgodose kundernas behov.
B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johan Urun johan.urun@molndal.se 031-317 23 25 Jobbnummer
9536614