Modersmålslärare i romani chib
2025-09-02
Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.
Om jobbet
Arbete som modersmålslärare för elever i åk F-9 samt eventuellt arbete som studiehandledare.
Även arbete som modersmålslärare i förskolan kan bli aktuellt.
Vem är du
Du har svensk lärarexamen eller lärarexamen från utlandet som kan styrkas och har validerats av Universitet och högskolerådet alternativt påbörjad svensk lärarutbildning. Även annan pedagogisk utbildning ses som en tillgång. Erfarenhet av arbete i förskola och/eller av undervisning i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ses som meriterande. Vi ser det som positivt att du behärskar fler språk än romani chib då våra barn och elever kommer från hela världen.
Din svenska och ditt modersmål ska vara så pass god att du kan formulera dig i tal och skrift på en akademisk nivå.
Du som söker ska ha god datavana. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och stort ansvarstagande.
Körkort och tillgång till bil krävs då man arbetar i alla kommunens förskolor, grundskolor, samt gymnasiet och vuxenutbildningen.
Timanställning i omfattning 40 % med start ht 2025.
