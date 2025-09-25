Modersmålslärare i finska
Lerums kommun, Social Hållbarhet / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2025-09-25
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Social Hållbarhet i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Enheten för flerspråkighet organiserar modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagande av nyanlända elever. Pedagogerna på enheten undervisar i flera olika språk samt i svenska som andraspråk.
Genom kollegialt lärande strävar vi kontinuerligt efter att förbättra och utveckla den pedagogiska praktiken. Vårt fokus är pedagogisk utveckling, professionalitet och arbetsglädje.
Enheten har möteslokaler och arbetsrum på Dergårdsområdet tillsammans med Lerums gymnasium, ett centralt läge i Lerum och dit det är lätt att ta sig med tåg/buss.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att undervisa elever i modersmål finska i alla skolformer i grundskolan så väl som gymnasiet.
Du deltar med glädje och entusiasm på de möten och den kompetensutveckling som förekommer. Planering, genomförande, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet gör du såväl självständigt som tillsammans med dina kollegor, elever, lärare på skolorna och i arbetslaget.
En gång i veckan träffas arbetslaget för kollegialt lärande och utveckling av verksamheten. Att delta på arbetslagsmöten kan komma att ingå i din tjänst.
I tjänsten kan även studiehandledning förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en positiv kraft i arbetet och har lätt för att skapa och upprätthålla goda sociala relationer till dem du möter så som arbetskamrater, elever och vårdnadshavare. Du är utvecklande i ditt ledarskap och är en god lyssnare. Du är i grunden en person som har lätt att finna lösningar i utmanande situationer.Kvalifikationer
Du har didaktiska kunskaper i undervisning i modersmål och har goda kunskaper i skolans styrdokument. Det förväntas även att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Det är viktigt att du är en utpräglad lagspelare som tillsammans med dina kollegor i arbetslaget arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och livsutveckling.
Du är flexibel i ditt pedagogiska upplägg och möter eleverna med respekt, uppmuntran och höga förväntningar. I mötet med pedagogisk personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är skicklig på att förmedla vad ditt uppdrag är.
Du har ett stort engagemang för hela människan och du förstår värdet av att ha aktiv kontakt med elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Du är mån om ditt eget lärande och utveckling tillsammans med andra.
Arbetet kräver att du har god vana i att hantera digitala verktyg.
Genomgått SFI och minst SAS grund eller motsvarande. Högskoleutbildningar är meriterande.
Meriterande:
Vi lägger också vikt vid att du har en didaktisk kompetens och förmåga att möta elever med olika behov och utmaningar i sitt lärande. Du får gärna ha erfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd.
Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt eftersom en del av tjänsten är ambulerande.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer det själv via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278927". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Social Hållbarhet Kontakt
Enhetschef
Sofia Zingmark Sofia.Zingmarkreinhold@lerum.se Jobbnummer
9525467