Mobilitetsarkitekt
Vipas AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vipas AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team på VIPAS AB som Konsult - Hantering av Mobila Appar
Om VIPAS AB
På VIPAS AB går vi bortom traditionell konsultverksamhet. Vi levererar skräddarsydda lösningar som skapar verklig effekt inom områden som mjukvaruutveckling, molnteknik, inbyggda system, AI, automation och projektledning. Våra team kombinerar djup teknisk kompetens med ett innovativt tankesätt - och hjälper kunder inom branscher som fordon, telekom och tillverkning att nå nya höjder.
Om Uppdraget
Vi söker en erfaren IT-konsult för att stötta kunden i det fortsatta arbetet med att utveckla rutiner, krav och styrning kring utveckling, publicering och livscykelhantering av mobila appar.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Publicera appar i Apple App Store och Google Play
Hantera certifikat, provisioneringsprofiler och åtkomsträttigheter
Konfigurera och underhålla tjänster och utvecklarportaler för Apple/Google
Stödja arbetet med uppdatering av ramverk, dokumentation och kvalitetskontroll för mobila appar
Samarbeta med tjänsteansvariga, SDM och andra intressenter inom organisationen
Krav (måste uppfyllas)
Akademisk examen inom IT (minst 3 år)
Minst 7 års erfarenhet inom IT och 5 års erfarenhet av mobila plattformar/appar
Erfarenhet av att ta fram riktlinjer och krav för utveckling och distribution av mobila appar
Praktisk erfarenhet av att hantera certifikat och provisioneringsprofiler
Dokumenterad erfarenhet av Apple App Store Connect och Google Play Console
Erfarenhet av Apple Developer Portal, CloudKit Console och Managed Google Play
Erfarenhet av minst ett uppdrag på 6+ månader inom offentlig sektor de senaste 5 åren
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God kommunikativ förmåga och förmåga att förklara tekniska frågor på ett tydligt sätt
Minst en professionell referens ska anges
Varför VIPAS?
På VIPAS matchar vi topprankade konsulter med spännande uppdrag som driver digital transformation inom olika branscher. Detta uppdrag ger dig möjlighet att leda högpåverkande projekt inom offentlig sektor - med fokus på de senaste teknikerna för mobila appar och styrning av app-ekosystem.
Intresserad?
Ansök redan idag eller kontakta shrini@vipas.se
för mer information. Sökande måste ha giltigt arbetstillstånd. Urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vipas AB
(org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se Arbetsplats
Vipas AB Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar shrini@vipas.se +46 728479197 Jobbnummer
9602128