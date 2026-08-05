Möbeltapetserare
18 Kvadrat AB / Tapetserarjobb / Nacka Visa alla tapetserarjobb i Nacka
2026-08-05
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Möbeltapetserare. arbetsplats i Nacka
(Du som söker arbetet önskas vara kvalificerad för anställningsstöd; Nystartsjobb, Introduktionsarbete, Lönebidrag)Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och händig person med intresse för hantverk. Erfarenhet av sömnad är meriterande. Du får möjlighet att utvecklas inom möbeltapetsering och arbeta med hållbart återbruk av möbler. Vi vill helst en utbildad möbeltapetserare med erfarenhet. Sedvanliga arbetsuppgifter för en tapetserare.
Kan också vara en person som är händig, noggrann och som har kvalificerade sömnadskunskaper för möbel och gardinsömnad
Det kan också vara en person som gillar att arbeta fysiskt som kan hjälpa oss att ta bort klammer och tyg på möbler som ska kläs om, såga ut form på sänggavlar, städa lokalen, gå ärenden, märka tygprover osv. "en allt i allo"
Arbetet kräver fysisk rörelse och vissa lyft behöver göras i arbetet
Personen ska ha körkort B - Bra att ha
Personen ska kunna svenska - Ja, tala, läsa och skriva
Övrigt om kvalifikationer -Fysiskt bra kondition då arbetet är rörligt.
Tjänsteställe
18 Kvadrat AB
Fannys väg 5, Nacka Ersättning
Månadslön vid heltid 26 000 kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Ring gärna för mer information
E-post: suzanne@18kvadrat.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 18 Kvadrat AB
(org.nr 559204-0850)
Fannys väg 5 (visa karta
)
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Suzanne Wahlgren suzanne@18kvadrat.se 073-779-5380 Jobbnummer
10023270