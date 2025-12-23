Möbelsamordnare till Trollhättans Stad
Trollhättans Kommun / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2025-12-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Vill du vara med och göra verklig skillnad för miljön - och samtidigt skapa funktionella och inspirerande arbetsmiljöer?
Som möbelsamordnare för återbruk möbler i Trollhättans Stad får du en nyckelroll i vårt hållbarhetsarbete.
Du ansvarar för att möbler och inredning återanvänds på ett smart, ekonomiskt och miljövänligt sätt när verksamheter flyttar, förändrar eller nyinreder sina lokaler.
Rollen innebär nära samarbete med både verksamheter, kommunala bolag, andra kommuner, leverantörer och återbruks aktörer - och kräver en kombination av struktur, kreativitet och praktisk problemlösning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna och planera återbruk av möbler vid flyttar, ombyggnader och nyetableringar
• Göra inventeringar av befintligt möbelbestånd och bedöma skick, funktion och återbrukspotential
• Projektleda möbelinköp för större projekt, exempelvis inredning av en ny skola eller särskilt boende för äldre (SÄBO)
• Samverka med interna verksamheter, upphandlare, projektledare, miljösamordnare samt externa samarbetspartners såsom arkitekt, möbelåterbruk med flera
• Utveckla rutiner och arbetssätt för cirkulära flöden inom möbelhantering
• Bidra till att kommunen når sina hållbarhetsmål genom ökat återbruk och minskad nyanskaffning
• Följa upp och rapportera återbrukseffekter - både miljömässiga och ekonomiska
• Systemförvaltare för möbelplattformen Place2Place
• Innehar huvudansvar för inköp av möbler inom Trollhättans StadKvalifikationer
Krav
• Eftergymnasial utbildning inom t.ex. logistik, miljövetenskap, bygg- eller fastighetsförvaltning, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av möbelhantering, inventering, flytt- eller inredningsprojekt
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller samordnande roller, gärna inom offentlig verksamhet eller fastighetssektorn
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift
• Har mycket god datavana
• Körkort B, manuell
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
• Kunskap om cirkulär ekonomi, miljöledning eller hållbar upphandling
• Erfarenhet av digitala plattformar för återbruk (t.ex. Place2Place)
• Kännedom om ergonomi och arbetsmiljökrav kopplat till möblering Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för hållbarhet och återbruk. Du är strukturerad, lösningsorienterad, har en förmåga att se helheten och har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper. Du har även förmåga att planera och driva projekt självständigt.
Du trivs med att kombinera kontorsarbete med praktiska uppgifter och kan hantera både detaljer och övergripande frågor.
Som möbelsamordnare är du en kommunens ambassadörer för cirkulärt tänkande - du ser möjligheter där andra ser avfall!
Anställningsinformation
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras från och med den 5 januari 2026 på grund av ledighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Jörgen Aronsson, Verksamhetschef 0520-497522 Jobbnummer
9661952