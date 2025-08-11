Möbelsäljare
PK möbler sälj AB / Butikssäljarjobb / Borlänge Visa alla butikssäljarjobb i Borlänge
2025-08-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PK möbler sälj AB i Borlänge
PK Möbler - 30 år av soffor, skratt och stil - söker ny säljare!
Tjänst: Heltid 100%
Plats: PK Möbler, Borlänge.
Start: Så snart som möjligt.
Vad vi erbjuder:
Familjär stämning.
Fika, förstås.
En vardag där ingen dag är den andra lik.
En plats i ett stabilt företag med framtidstro.
Vi letar efter dig som:
Gillar människor (och möbler).
Är händig, hjälpsam och har ett leende på lur.
Klarar av både kundmöten och kartongbärande.
Har B-körkort.
Sök redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 23/8 så vänta inte för länge!
Start enligt överenskommelse.
Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till Fredrik
070-226 52 18 eller 0243-689 75
Skicka din ansökan till: jobb.pk@outlook.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-23
E-post: jobb.pk@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PK möbler sälj AB
(org.nr 559298-8603)
Skomakargatan 24 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453670