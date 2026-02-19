MLOps Engineer - Säkra AI-lösningar hos Tutus Data
Vill du vara bryggan mellan avancerad AI-utveckling och verklig samhällsnytta? På Tutus Data bygger de inte bara teknik - de försvarar försvaret. Som central aktör i arbetet med att säkra Sveriges digitala infrastruktur och huvudsponsor för Sveriges första AI-säkerhetskonferens ligger Tutus i framkant av utvecklingen. Nu växer de och söker en MLOps Engineer som brinner för säker kommunikation och samhällsviktiga insatser. Spännande, eller hur? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Tutus produkter används av militär och myndigheter vilket ställer höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och precision i allt som levereras. Som MLOps Engineer kommer du att ansvara för att modeller och AI-tjänster faktiskt fungerar i produktion - stabilt, säkert och observerbart - och arbeta tätt ihop med Data Scientists och AI engineers.
Tutus Data bygger upp en ny AI-avdelning och söker dig som vill äga ML-infrastrukturen från grunden. Du är med och formar hur Tutus arbetar med AI, i en miljö där säkerhet inte är en eftertanke utan en grundförutsättning.
Du erbjuds
• Möjligheten att jobba med utveckling inom ett område som är viktigt för Sveriges säkerhet
• Arbete i ett bolag som ansvarar för hela utvecklingskedjan från ax till limpa och som har full kontroll över både det som levereras och supporteras.
• Mycket goda möjligheter att utvecklas såväl i din roll som utvecklare som inom andra teknikområden på bolaget
• Arbete i ett företag som tar din utveckling på allvar, bland annat erbjuds alla en särskild "innovation day" som del av sprintcykeln för att fokusera på områden du vill utvecklas inom
• Arbete i ett företag med en marknadsledande position och många starka och stabila kunder
• Marknadsmässig lön, bonusar och bra förmåner
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
• Bygga och underhålla infrastruktur för ML-deployment och inference
• Hantera containeriserad miljö (Docker, Kubernetes) med fokus på skalbarhet och driftsäkerhet
• Optimera modeller för prestanda och resurseffektivitet med NVIDIA:s ekosystem
• Implementera CI/CD-pipelines för automatiserad modell-deployment
• Sätta upp monitoring och observability för AI-tjänster i produktion
• Säkerställa att infrastrukturen lever upp till höga krav på säkerhet och integritet
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant teknisk utbildning
• Har erfarenhet av Kubernetes och containerbaserad drift i produktion
• Har erfarenhet av CI/CD och Infrastructure as Code
• Har goda Python-kunskaper
• Har förståelse för säkerhet och hantering av känslig data
• Är flytande i engelska, tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av NVIDIA:s hårdvaru- och mjukvarustack
• Erfarenhet av MLOps-verktyg som MLflow, Kubeflow eller liknande (experiment tracking, model registry)
• Erfarenhet av monitoring-stack (Prometheus, Grafana, ELK)
• Erfarenhet av träningspipelines och ML-livscykeln i praktiken
• Erfarenhet av modelloptimeringstekniker som kvantisering, pruning eller distillation
• Erfarenhet av säkerhetsklassad eller reglerad miljö
• Kan tala och skriva flytande på svenska
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vi söker dig som att ett stort intresse för generativ AI, ett öga för detaljer och som drivs av problemlösning. Detta är en roll där du förväntas ta initiativ, utforska möjligheter samt guida och hjälpa Tutus kunder vilket innebär stora möjligheter för dig att bidra och påverka.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
En anställning hos Tutus Data är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen ser ut som nedan,
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighets- och problemlösningstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Tutus
• Säkerhetsprövning
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Det råder en hög kompetens och ett brett tekniskt spektrum på bolaget och de är stolta över att ta hand om viktig infrastruktur för nationen och leverera samhällsnytta. De är huvudleverantören av myndighetsgodkända och certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och de gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter inte bara i Sverige utan också inom EU. Tutus erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar och deras utbud består av fem huvudsakliga produkt- och tjänstekategorier; nätverkssäkerhet, säker smartphone, filkryptering, säker videokonferens & säker molntjänst. Här kommer du till en rolig arbetsplats med högt i tak där engagemanget och den tekniska kompetensen är hög. Varaktighet, arbetstid, etc.
