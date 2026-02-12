Mjukvaruutvecklare till Forensisk AI
2026-02-12
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vill du använda AI till att göra konkret skillnad i brottsutredningar? Du kommer bidra till att korta ledtider, höja kvaliteten i forensiken och i slutändan öka tryggheten i samhället. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling och att påverka metod och arbetssätt. Du blir del av starka nätverk inom NFC, andra myndigheter och internationellt.
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten som leder, utvecklar och utför forensiskt arbete som stödjer brottsutredningar och domstolar. Inom sektionen för bild och ljud samlar vi expertis för analys och metodutveckling. Gruppen Forensisk AI utvecklar och inför AI-baserade metoder för bild, ljud och video i nära samverkan med forensiker, utredare, jurister och tekniker. Placering är i Linköping och vi samarbetar ofta med andra grupper inom NFC, andra myndigheter och internationella partners.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som en del av Forensisk AI jobbar du med att ta fram metoder för bild, ljud och video som hjälper polisen att lösa brott. Vi arbetar med förstudier och prototyper i nära dialog med verksamhetens experter. De lösningar som visar på potential levereras sedan vidare inom myndigheten för produktifiering och förvaltning.
Här finns inga färdiga molnlösningar att luta sig mot. Vi bygger smarta och säkra system "on-prem" och helt offline. Det ställer höga krav på din tekniska kreativitet då vi måste lösa problem som andra löser med ett klick i molnet.
Din huvuduppgift är att tillföra solid mjukvarukompetens till vår grupp. Vi har djup kunskap om AI-modeller men behöver dig som kan omsätta detta till strukturerad kod enligt "best practices".
Dina främsta arbetsuppgifter:
• Bygga robust kod: Du designar och utvecklar mjukvara (främst i Python) som är läsbar, testbar och hållbar.
• Navigera i säkerhetsmiljö: Du ansvarar för att sätta upp och underhålla byggmiljöer, versionshantering och beroenden i en säkerhetsklassad miljö.
• Kvalitetshöjning: Du hjälper gruppen att lyfta blicken kring kodkvalitet och metodik, men gör det med en ödmjuk inställning där vi hjälps åt att bli bättre.
• Utforska nytt: Vi är nyfikna på nya tekniker (t.ex. Rust) och ser gärna att du är med och utvärderar vad som passar våra behov bäst.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom teknik eller datavetenskap. Alternativt har du motsvarande kunskaper förvärvade genom kvalificerad arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av programmering, gärna Python, och förståelse för grunderna i versionshantering med Git.
• Erfarenhet av att sätta upp utvecklingsmiljöer, CI/CD eller testautomatisering.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet från flera olika företag eller branscher och olika tekniska miljöer
• Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller strikt reglerade miljöer.
• Ett stort tekniskt intresse som tar sig uttryck i egna hobbyprojekt eller bidrag till Open Source.
• Intresse för AI och Machine Learning.Dina personliga egenskaper
Vi strävar efter en blandad grupp där vi lär av varandra. Det kräver att du är prestigelös och har en vilja att kontinuerligt lära dig nya saker. För att trivas i gruppen behöver du vara nyfiken, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du visar att du sätter gruppen först genom att dela kunskap öppet och inkluderande.
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, en teknisk grundtrygghet och intresse för AI och Machine Learning. Du förstår att den bästa tekniska lösningen ibland måste stå tillbaka för säkerhetskrav eller verksamhetens behov. Genom att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt vänder du problem till konkreta och hållbara lösningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Veckoplanerad 40h/v
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensiker IT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
