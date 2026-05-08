Mjukvaruutvecklare inom Embedded C/C++
Friday Väst AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-05-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker just nu för vår kunds räkning en mjukvaruutvecklare inom C/C++ där du är med och driver utvecklingen i en högteknologisk och snabbt utvecklande miljö. Om detta låter som något för dig så är du varmt välkommen med din ansökan!
I denna roll blir du en del av ett engagerat team som arbetar med utveckling av inbyggda system. Ditt fokus kommer främst ligga på att implementera funktionalitet i C eller C++, samt att arbeta med systemdesign, felsökning och verifiering av systemen. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor från olika discipliner, exempelvis elektronikingenjörer, testare och applikationsingenjörer.
Vi söker dig som:
Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom data, elektronik eller motsvarande område
Har erfarenhet av programmering i C/C++
Behärskar både svenska och engelska
Har erfarenhet av att felsöka och testa system på både hårdvaru- och mjukvarunivå
Har erfarenhet av felsökning på kretskortsnivå
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av RTOS
Har arbetat med DevOps och tillhörande tekniker
Har arbetat med embeddedutveckling innan
Vi tror att du är en person med stort engagemang som gärna tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du har ett genuint intresse för teknik och en stark vilja att hela tiden utvecklas och lära dig mer. Din pedagogiska förmåga gör att du kan förklara dina lösningar på ett tydligt och begripligt sätt, och du är öppen och transparent i samarbeten.
Övrig information:
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser, vilka i vissa fall kan inkludera krav på säkerhetsklassning och specifika medborgarskapskrav.
Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. På Friday tror vi att människor som är på rätt plats har störst möjlighet att nå sin fulla potential. Vi är övertygade om att rätt människor, i rätt roller, skapar morgondagar värda att längta till.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping,
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Hampus Kindgren, hampus.kindgren@Friday.se
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901329