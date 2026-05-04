Miva söker enhetschef
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB / Chefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla chefsjobb i Örnsköldsvik
2026-05-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
Vill du vara med och ta ansvar för vår framtid?
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag. Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.
Nu söker vi en enhetschef till en av våra grupper inom vår enhet Produktion som vill ta ett strategiskt och utvecklande ledaruppdrag i en verksamhet där kvalitet, driftssäkerhet och samhällsnytta står i centrum. Du kan vara en erfaren chef som vill använda ditt ledarskap i en ny bransch - eller en trygg ledare, exempelvis teamledare eller projektledare, som är redo att ta nästa steg i ett chefsuppdrag med tydligt mandat och gott stöd.
Om enheten
Enheten Produktion inom avdelningen Vatten och Avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avlopps- och dagvatten. I uppdraget ingår även att förvalta och utveckla cirka 230 anläggningar och ett ledningsnät på omkring 169 mil - en omfattande och samhällsviktig infrastruktur med höga krav på tillgänglighet, kvalitet och framtidssäkring.
Om rollen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö för din grupp. Den dagliga operativa driften leds av en erfaren teamledare, vilket innebär att ditt fokus ligger på ledarskap, samordning och långsiktig verksamhetsutveckling.
Du ansvarar för att skapa struktur, tydliga arbetssätt och god samverkan - både inom enheten och tillsammans med övriga delar av organisationen. Rollen innebär också att driva förbättringsarbete och utveckla verksamheten i takt med nya krav, investeringar och tekniska möjligheter.
Ledarskapet hos oss utgår från tillitsbaserad styrning och aktivt medarbetarskap, där tydliga mål kombineras med ansvar, handlingsutrymme och förtroende i vardagen. Du har en viktig roll i att säkerställa en stabil, effektiv och framtidssäker VA-verksamhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap och styrning
Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Leda, utveckla och följa upp verksamhet och medarbetare
Sätta mål, struktur och arbetssätt för enheten
Verksamhetsansvar
Säkerställa driftssäkerhet, kvalitet och efterlevnad av lagar och myndighetskrav
Samordna och följa upp drift, underhåll och investeringar
Leda verksamheten vid större driftstörningar
Utveckling och samverkan
Driva förbättrings- och förändringsarbete
Beställar- och uppföljningsansvar gentemot entreprenörer och konsulter
Samverkan med myndigheter samt interna och externa samarbetspartners
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang, struktur och samsyn. Du trivs i en roll där du leder genom andra, delegerar ansvar och driver utveckling tillsammans med dina medarbetare.
Du har:
Relevant teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av ledarskap inom teknisk, driftintensiv eller processnära verksamhet
God förmåga att planera, prioritera och fatta beslut
Ett kommunikativt och samarbetsinriktat arbetssätt
Förståelse för ekonomi, uppföljning och verksamhetsstyrning
God IT-vana och förståelse för verksamhetsstödjande system
god svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet från VA-verksamhet men inget krav. Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din förmåga att utveckla verksamhet och människor.
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.
Mångfald och inkludering
För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och respekterade. Vi ser varje medarbetare som en unik resurs och strävar efter en arbetsplats fri från diskriminering där olika erfarenheter och perspektiv tas tillvara.
Om anställningen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100 %, tillsvidareanställning
Säkerhetsprövning och drogtest kommer att göras i samband med anställningPubliceringsdatum2026-05-04Kontakt
Joachim Viklund, Produktionschef, joachim.viklund@miva.se
, tfn. 0660-330 424
Pierre Fors, facklig representant för Kommunal, pierre.fors@miva.se
, växel 0660-300 300
Thomas Nordin, facklig representant för Vision, thomas.nordin@miva.se
, växel 0660-300 300Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556767-2695), https://miva.se/
Sjögatan 4A (visa karta
)
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten och avlopp Kontakt
Joachim Viklund, Produktionschef VA 0660-330424 Jobbnummer
9888138