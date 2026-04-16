Min Doktor söker en Business Analyst
2026-04-16
Om rollen
Som Business Analyst på Min Doktor är ditt huvudansvar att arbeta med framtagande och uppföljning av operativa nyckeltal. Du använder data för att identifiera trender, mönster och insikter som driver affärsbeslut. Rollen är bryggan mellan ekonomi, produkt & utveckling samt våra affärsområden där du bistår med kunskap och analyser kring utvecklingen i företagets operativa verksamheter. Tjänsten är ett vikariat på 100 % och utgår primärt från vårt kontor i Malmö. Du kommer att rapportera till CFO.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Extrahera insikter från stora datamängder och identifiera trender eller mönster som kan hjälpa till att fatta affärsbeslut
Stötta ledningen med att säkra framtagandet, leverans samt uppföljning av affärs- och operativa mål
Vara business partner för respektive affärsområdeschef samt stötta teamet att förstå den operativa utvecklingen i bolaget, underliggande drivare till denna och potentiella åtgärdsförslag
Vara delaktig i finansiell uppföljning och bistå CFO och ekonomiavdelningen med insikter från den operativa verksamheten som påverkar finansiella utvecklingen
I rollen ingår att:
Ta fram och utvärdera Business case (t.ex inom automation, vårdflöde, nya affärsområden och samarbeten) tillsammans med intressenter i organisationen
Ansvara för rapportering och sammanställning av operationella rapporter, nyckeltal och tillhörande processförbättringar
Stötta affärsområdeschefer och CFO i budgetering, prognos och uppföljning av operationella och finansiella mätetal
Samarbeta med data-teamet för hantering av förfrågningar om data och vara konsulterande i utvecklingen av våra olika datamodeller
Ansvara för och samordna rapportering och rapporteringsprocess av finansiella/operationella blendmetrik med finansavdelningen
Ta fram analyser och statistik kring primärvård, regiondata och konkurrenter
Delta i utvecklingsprojekt och initiativ
Analysera och skapa innehåll (t.ex dashboards och rapporter) i Qlik och Looker
Vi söker dig som:
Har en civilingenjörsexamen eller universitetsexamen inom systemvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande, gärna på masternivå. Vi tror att du är i början av din karriär med några års arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att ta initiativ och strukturera ditt arbete. Vidare är du analytisk, lösningsorienterad och motiveras av att skapa värde genom data. Du har en god förståelse för verksamhetsstyrning och analys samt erfarenhet av att hantera stora datamängder. Du talar och skriver flytande svenska då det är Min Doktors koncernspråk.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från att arbeta med att skapa innehåll och inhämta data i BI-verktyg (Tableau, Qlik, PowerBi, vi använder primärt Looker)
Erfarenhet i SQL, Python eller något annat programmeringsspråk
Hos oss får du:
Vara en del av framtidens vård där du arbetar i ett innovativt företag med korta beslutsvägar
En stark teamkänsla med trevliga kollegor och omtänksamma chefer
Förmåner via vår förmånsportal Benifex
Övrig information
Placering: Malmö (hybrid, 3 kontorsdagar i veckan)
Omfattning: Vikariat from 1 augusti 2026 tom 30 april 2027, 100%
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande, med sista ansökningsdag 17 maj). Vi ser fram emot din ansökan!
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare. Sedan starten 2013 har vi arbetat för att göra vården mer tillgänglig, jämlik och hållbar. Med hjälp av moderna digitala verktyg, hög medicinsk kvalitet och ett ständigt nytänkande bidrar vi till att utveckla vården i Sverige. Utöver vår digitala tjänst bedriver vi sedan 2018 även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.
Välkommen till en arbetsplats där du får utrymme att växa och vara med och göra skillnad på riktigt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb.
MD International AB (publ)
