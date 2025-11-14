Miljövärd - säsongsarbete
Vill du arbeta med att skapa trivsamma och välskötta bostadsområden? Välkommen att bli en del av vårt team på avdelning fastighetsservice på Tunabyggen!
Vi söker dig som kan utföra grundläggande arbetsuppgifter inom utemiljö, som gräsklippning, lövblåsning, häckklippning och renhållning. Vi söker även dig med erfarenhet och/eller utbildning inom parkskötsel som kan ta ansvar för trädbeskärning, plantering, rensning och viss arbetsplanering.
Arbetsuppgifterna varierar och även enklare fastighetsskötsel kan förekomma.
Anställningen är en säsongsanställning under sex månader med start i april 2026.
Profil
Vi söker dig som har grundläggande utbildning inom trädgård och/eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare relevant praktisk arbetslivserfarenhet, gärna från gräsklippning inom kommunal verksamhet, idrotts- eller golfbaneanläggning.
Vi söker även dig som har utbildning inom trädgård/anläggning eller parkskötsel och/eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare relevant praktisk arbetslivserfarenhet, gärna från parkskötsel eller liknande.
KvalifikationerFör att lyckas i rollen vill vi att du har känsla för service, ett intresse för utemiljö och för att hålla rent och snyggt i våra bostadsområden. Du har lätt för att kommunicera och bemöta människor. Du behöver ha god fysik eftersom arbetet innebär fysiskt ansträngande uppgifter.
Du är en del av ett team och det är viktigt att du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du trivs också med att arbeta självständigt när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För tjänsten krävs B-körkort.
Information och ansökan
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan till https://sokajobb.tunabyggen.se
senast 2026-01-18.
Rekryteringsprocessen genomförs löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten kontakta:
Anna Ingmarsson, fastighetschef, tfn 0243-733 13 eller Ulf Modén, områdeschef, tfn 0243-735 30.
Facklig företrädare Fastighetsanställdas förbund Ari Perdén, 0243-733 75.
Om TunabyggenTunabyggen är ett av Dalarnas största bostadsföretag. Vi äger och förvaltar egna fastigheter och vi har också affärsuppdrag att förvalta Borlänge kommuns och andra externa kunders fastigheter. Vi är ca 100 medarbetare i vår organisation. Vi eftersträvar mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell bakgrund bland våra medarbetare. Vår vision är Tunabyggen, det självklara valet!
Som medarbetare hos Tunabyggen förväntar vi oss att du, i dina möten med våra kunder, med kollegor och andra du möter i ditt arbete, agerar utifrån vår värdegrund:
• Jag finns här för våra kunder.
• Jag ser möjligheter.
• Jag möter varje människa med respekt.
Tunabyggen har inför rekryteringsarbetet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Se mer information om oss på www.tunabyggen.se
