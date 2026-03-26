Miljökonsult
Vi söker nu en erfaren Miljöexpert till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande aktör inom energisektorn. I denna roll får du en central position där du bidrar till att säkerställa ett hållbart och lagenligt miljöarbete inom verksamheten.
Om rollen
Som Miljöexpert kommer du att arbeta brett och verksamhetsnära med miljöfrågor. Du blir en viktig del i att utveckla och säkerställa att organisationens miljöarbete är effektivt, hållbart och följer gällande lagstiftning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i tillståndsprocesser kopplade till anläggningarnas utveckling
Säkerställa lagefterlevnad inom miljöområdet
Arbeta med och utveckla miljöarbete enligt ISO 14001
Hantera kontakt med myndigheter
Följa regulatoriska förändringar och säkerställa att verksamheten är uppdaterad
Driva och utveckla instruktioner och handlingsplaner
Bidra till strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling inom fjärrvärme
Omvärldsbevaka miljöfrågor och bidra med analyser och rekommendationer
Stötta organisationen med expertkunskap inom miljöområdet

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat operativt miljöarbete
God kunskap om miljölagstiftning
Erfarenhet av arbete med tillståndsgivande myndigheter
Erfarenhet av ISO 14001, gärna i integrerade ledningssystem
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom miljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Meriterande:
Erfarenhet från miljöarbete inom förbränningsverksamhet
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och förtroendeingivande
Självständig och drivande i ditt arbete
Strukturerad och systematisk
Van att samarbeta med olika intressenter
Trygg i din yrkesroll och kan kombinera miljöperspektiv med affärsnytta
Plats: Uppsala/Solna
Period: 1 juni 2026 - 31 maj 2027
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486)
9821422