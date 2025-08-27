Miljöinspektör tiill miljökontoret
En dag på jobbet
Som miljöinspektör har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Hos oss blir du en del av ett engagerat team. Vi arbetar med tillsyn och projekt inom miljö- och hälsoskydd. Du kommer arbeta med tillsyn inom miljöbalkens område med egna verksamheter, inklusive tillståndspliktiga anläggningar, men kommer även vara med i olika typer av tillsynsprojekt. I tillsynsansvaret ingår, förutom att genomföra tillsyn, ge råd och information, fatta beslut och handlägga olika typer av ärenden. Vi har ställt om en stor del av tillsynen till det som vi kallar uppsökande tillsyn, där vi aktivt letar upp verksamheter som inte följer lagstiftningen. Miljökontoret i Södertälje ligger i framkant inom inom denna typ av tillsyn. Vi har en mycket nära samarbete med andra myndigheter, både inom kommunen och externt.
Här finns två av Sveriges största multinationella företag inom fordons- och läkemedelstillverkning samt många stora och små verksamheter inom olika branscher, i stad och på landsbygd, som vi på miljökontoret har tillsyn över. I Södertälje får du bred och djup erfarenhet inom tillsyn enligt miljöbalken. I samband med kommunens utveckling och omfattande tillväxt kommer det att finnas intressanta utmaningar för dig. Du medverkar i kontorets kvalitetsarbete som en integrerad del av arbetet. I din roll som miljöinspektör har du varierade arbetsuppgifter och det finns goda möjligheter att utvecklas. Vi jobbar flexibelt och nytänkande med fokus på resultat. Hos oss får du mycket ansvar. Du jobbar fritt men har alltid stöd från dina kompetenta kollegor och en engagerad ledning.
Vem är du?
Arbetet som miljöinspektör innebär att kunna ta eget ansvar och vara självgående. Du behöver vara trygg i din roll, serviceinriktad samt ha ett positivt förhållningssätt till arbetet och de människor du möter. Din pedagogiska förmåga är mycket god och du delar din kunskap med andra så att vi underlättar för företagare att följa lagar och krav inom vårt ansvarsområde. Du har goda kunskaper inom miljölagstiftningen. Du driver dina ärenden framåt och kommer med idéer kring förbättringar som kan utveckla vår verksamhet. Du har även en god kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig på svenska både i tal och i skrift.Publiceringsdatum2025-08-27Dina personliga egenskaper
• Du är en person som är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt.
• Du är engagerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan naturvetenskaplig eller teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Körkort B
• Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken
Meriterande:
• Insikt om offentlig verksamhet
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem som Casto, Ecos eller liknande
• Erfarenhet av arbete med förorenade områden
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Du kommer utgå från Södertälje kommuns stadshus som är ett modernt glashus med fantastisk utsikt över både staden och kanalen. Från stadshuset har du nära till såväl buss som pendeltåg. Södertälje har även bra kommunikationer med fjärrtåg och regionaltåg samt bussförbindelser till Sörmland och Stockholm, bland annat direktbuss till Liljeholmen. Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Miljökontoret i Södertälje utför miljötillsyn, förvaltar skyddad natur, ansvarar för vattenförvaltningen och driver naturpedagogisk verksamhet. Omkring 50 personer arbetar på kontoret. I Södertälje kommun finns en stor variation av verksamhetstyper som miljökontoret bedriver tillsyn på. Vår ambition är att tillvarata medarbetarnas engagemang och bli ett miljökontor i framkant, som samverkar och bedriver en effektiv tillsyn för hållbar utveckling. I kommunen planeras för många nya bostäder, till stor del inom tätorterna. I anslutning till detta finns många utmaningar för oss miljöinspektörer, bland annat beroende på Södertäljes industriella historia. Kommunen arbetar offensivt inom hållbar utveckling och storsatsar inom klimat, vatten och natur och det pågår ett aktivt arbete med ekosystemtjänster. Det finns många intressanta utmaningar både inom social och ekologisk hållbarhet. Samverkan inom kommunen och med andra samhällsaktörer är centralt. Här blir du en del av en spännande verksamhet som jobbar för social och ekologisk hållbarhet!
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
