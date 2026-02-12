Miljöhandläggare
2026-02-12
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla attraktiva, trygga och hållbara stadsmiljöer och naturområden i Göteborg? Stadsmiljöförvaltningen har en aktiv roll i utvecklingen av det hållbara Göteborg och miljöenheten är en viktig del i det arbetet. Vi söker dig som har erfarenhet och goda kunskaper inom miljöfrågor och vill vara med och driva dessa inom Stadsmiljöförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att uppnå stadens höga miljö- och klimatmål i utvecklingen av Göteborg.
Som miljöhandläggare arbetar du som ett stöd till förvaltningens drift -och investeringsprojekt, både för att tillse att förvaltningen följer de krav som finns i miljöbalken, och för att nå stadens uppsatta mål inom miljö och klimat. Du kommer att arbeta brett med frågor som rör Miljöbalkens hela område, med visst fokus på frågor som rör förorenad mark. Inom tjänsten kan det även förekomma vissa miljöstrategiska arbetsuppgifter. Vi arbetar tillsammans för att Göteborg ska vara en miljömässigt bra stad under den period med omfattande infrastrukturbyggnation som vi står inför. I arbetet kopplar vi samman miljöfrågorna i våra byggande projekt med de miljöstrategiska frågorna.
I rollen som handläggare ingår att vara miljöstöd inom förvaltningens olika projekt och uppdrag. Arbetet inkluderar såväl att granska konsulters utredningar, miljöplaner, anmälning- och tillståndsunderlag, dispenser, miljöutredningar etc, som att i vissa fall ta fram dessa underlag själv. Vidare stödjer du projektledningen i att ta hänsyn till gällande miljökrav och lagar i projektens olika skeden samt vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten. Du kommer också att delta i miljöstartsmöten vid entreprenadstart och miljörevisioner.
Tjänsten är placerad på miljöenheten inom avdelningen Planering och Investering på Stadsmiljöförvaltningen. Vi är en grupp på 14 engagerade medarbetare som arbetar tillsammans med att stötta projekt, uppdrag och verksamhet på förvaltningen. Enheten består av planeringsledare, miljöhandläggare och miljöstrateger. Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre. Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk examen motsvarande magister/masternivå, exempelvis civilingenjör eller naturvetare, inom till exempel miljöteknik, geovetenskap eller liknande områden. Du ska också ha erfarenhet från arbete med markmiljöfrågor med inriktning på entreprenad- och anläggningsverksamhet och goda kunskaper inom relevant lagstiftning, miljötekniska markundersökningar, avhjälpandeåtgärder och masshantering.
Det är också önskvärt att du har erfarenhet av entreprenadjuridik och AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Tjänsten kräver goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet och stadsutveckling samt erfarenhet av projektering och hantering av miljöfrågor i byggskede. Det är också meriterande om du besitter goda kunskaper och erfarenhet inom avfallshantering, avfallskoder och avfallslagstiftning.
För att lyckas i tjänsten söker vi dig som tar initiativ och har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram. Du trivs i en stödjande funktion, tar initiativ och driver ditt arbete självständigt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi söker dig som motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Postgatan 10.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
