Vill du kunna göra skillnad i ditt arbete? Som medarbetare på Ragn-Sells är du med och bidrar oavsett roll inom företaget.
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi erbjuder effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Men att arbeta hos oss handlar om så mycket mer än avfall.
Vårt arbete bidrar till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö, för alla. Vi är ett värderingsstyrt företag där omsorg, respekt och samarbete är centralt i allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med ett viktigt syfte: att ta hand om miljön och framtiden, tillsammans med engagerade kollegor. Till vår anläggning i Kallinge söker vi nu Miljöarbetare.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som miljöarbetare hos oss får du en central roll i vårt behandlingsarbete av farligt avfall. På anläggningen får vi in material som klassificeras, sorteras upp och vägs in. Din roll innebär främst materialhantering och behandling av exempelvis färgvatten och spillolja. I rollen som miljöarbetare är du är med i flera delar av hanteringen, där du tar emot avfallet från våra externa parter som sedan sorteras och vägs in på anläggningen. Parallellt med ditt arbete rapporterar du in mängden avfall i vårt system och lagerför. Du arbetar även med vissa delar av vår avsättning, där du är med och planerar för våra utleveranser och har kontakt med våra transportörer och mottagningsanläggningar.
Tjänstgöringsort: KallingeOmfattning: Projektanställning under 6 månader, därefter finns goda möjlighet till vidare anställning direkt hos Ragn-Sells. Start omgående.Arbetstid: Vardagar 7-16
Vem är du?
Vi söker dig som delar våra värderingar och vill bli en del av vårt team där samarbete, ansvarskänsla och positiv inställning värderas. Som person ser vi att du är självgående, och gillar att arbeta serviceinriktat och skapa goda relationer med kollegor och kunder. Vi ser även att du har B-körkort, truckkort, datorvana, gymnasiekompetens samt flytande kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska. Det är meriterande om du har C-körkort, ADR-certifikat och/eller hjullastarkort. Har du även erfarenhet från avfalls- och transportbranschen eller kunskap inom avfallsförordningen och miljöbalken ser vi det som meriterande.Du som person har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och trivs med att ha varierade arbetsuppgifter. Du gillar att ta ansvar och vara delaktig i den dagliga planeringen samtidigt är du kommunikativ och gillar att ha kontakt med flera parter.
Vad erbjuder vi?
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher.
En trevlig arbetsplats med erfarna och kompetenta kollegor.
Självklart goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension och friskvårdsbidrag osv.
Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen akademi.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära digSå ansöker du
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
