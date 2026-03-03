Miljö- och vattenplanerare , Danderyds kommun
Danderyds kommun, Park- och gatuavdelningen / Byggjobb / Danderyd Visa alla byggjobb i Danderyd
2026-03-03
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Park- och gatuavdelningen i Danderyd
Välkommen till park- och gatuavdelningen vid Samhällsutvecklingsförvaltningen. Vi har hand om Danderyds offentliga vardagsrum där vi dagligen arbetar för att invånarna ska ha framkomliga och trafiksäkra vägar, gång- och cykelbanor samt att allmänna platser är trygga, välstädade och vårdade. Vi underhåller och utvecklar våra gröna miljöer som fungerar som gemensamma aktivitetsrum för rekreation och rörelse där vi tar hand om kommunens naturområden, parker och sjöar.
Samhällsutvecklingsförvaltningen är lokaliserat i Mörby centrum 14 minuter från T-centralen. Här är vi cirka 70 medarbetare som varje dag ser till att vardagen fungerar smidigt för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun.
Nu söker vi en miljö- och vattenplanerare som vill bli en del av vårt team. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Sommiljö- ochvattenplanerare är du en del av park- och gatuavdelningen som består av 12 medarbetare. Du agerar som expert och samordnar vattenfrågor kring exempelvis dagvattendammar och vattenprovtagning i sjöar samt har kontakt med andra aktörer. Du ger stöd i dagvattenfrågor från detaljplaneskede till genomförande, genomför dagvattenutredningar och svarar mot tillsyn i vattenfrågor. Du kommer att driva och genomföra kommunens vattenplan, dagvattenplan, riktlinjer för dagvatten samt vattentjänstplan. I rollen som miljö- och vattenplanerare samverkar du med kollegor kring skyfallsprojekt och utredningar kring klimatanpassning. Vidare samordnar du kommunens dagvattengrupp och har löpande samarbeten med kollegor inom olika avdelningar gällande exempelvis plan-, exploaterings- och miljöfrågor. Du deltar som kommunens representant i olika samarbetsprojekt vilket exempelvis berör lokala åtgärdsprogram för sjöar, SKVVF och Länsstyrelsen. Du kommer också att samarbeta med kollegor kring framtagande av kommunövergripande styrdokument som berör miljö, klimat och hållbarhet. I rollen som miljö- och vattenplanerare kommer du att skriva remissvar på program- och detaljplaner inom miljöområdet och du hanterar frågor gentemot kommuninvånare utifrån ditt ansvarsområde. Vidare agerar du som projektledare för särskilda projekt som du planerar och driver mot uppsatta mål. Inom ramen för uppdraget agerar du också kravställare vid upphandlingar inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom miljövetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sjöar och dagvatten
* Erfarenhet av offentlig upphandling
* Erfarenhet och vana vid att driva och genomföra projekt
* Kunskap inom PBL, Miljöbalken och Vattentjänstlagen
* Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet och/eller som konsult inom området
* Kunskaper i Scalgo och Gis
* Kunskap inom dagvattenprojektering
För att lyckas sommiljö- ochvattenplanerare behöver du ha förmåga att ta egna initiativ som du ser till att gå i mål med, du analyserar och löser utmaningar utan att missa de långsiktiga strategierna. Du organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför dina uppgifter. Som person har du förmåga att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem och i ditt arbetssätt vågar du tänka nytt för att se möjligheter i de utmaningar du ställs inför. Du är bekväm med att ta stort eget ansvar och har lätt att samarbeta med andra både internt och externt där du skapar goda och förtroendefulla relationer. Du tar initiativ till kontakt och underhåller dina relationer på ett professionellt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Park- och gatuavdelningen Kontakt
VA-Avfallschef
David Johannesson 08-568 912 25 Jobbnummer
9775506