Miljö- och arbetsmiljöingenjör
Miljö- och arbetsmiljöingenjör till Tärnsjö Garveri
Tärnsjö Garveri är ett anrikt företag beläget i nordvästra Uppland. Vi kombinerar traditionellt, vegetabiliskt garveri med gediget hantverkskunnande och produktion av högkvalitativa läderprodukter. Nu söker vi en miljö- och arbetsmiljöingenjör till vår fabrik i Tärnsjö – en person som delar vår passion för hantverk och kvalitet.
Rollbeskrivning
Som miljö- och arbetsmiljöingenjör ansvarar du för att utveckla och samordna företagets arbete inom miljö och arbetsmiljö. Rollen innebär att säkerställa att verksamheten följer relevant lagstiftning och interna riktlinjer samt att driva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt – från struktur och handlingsplaner till uppföljning, mätningar och förbättringsinsatser. Du blir en viktig samarbetspartner i organisationen och bidrar till en säker, hållbar och effektiv arbetsplats.
Tjänsten är 100% på plats i Tärnsjö och du rapporterar till VD.
Exempel på ansvarsområden
Driva SAM, egenkontroller och upprätta handlingsplaner.
Sammankalla och delta i skyddskommitté (minst 2 ggr/år) och arbetsmiljöforum vid behov.
Genomföra arbetsmiljöronder, riskbedömningar och uppföljningar.
Samordna arbetsanpassning och rehabiliteringsinsatser.
Hantera incidenter/tillbud/olyckor: rapportering, utredning och åtgärdsuppföljning.
Arbeta med kemikaliehantering (register, riskbedömningar) och skyddsutrustning i produktionen.
Vara kontaktperson mot myndigheter och miljö-/arbetsmiljörelaterade frågor.
Driva förbättringsprojekt som stärker arbetsmiljö och miljöprestanda.
Nödvändiga kvalifikationer
Ingenjörsutbildning med inriktning mot miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
Kunskap om miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt relevanta standarder.
Förmåga att analysera tekniska och organisatoriska risker.
Pedagogisk skicklighet.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som arbetsmiljöingenjör i industriföretag.
Personliga egenskaper
Passion för fint hantverk och högkvalitativa produkter.
Trivs med att samarbeta med olika yrkesgrupper och bidra positivt till teamets resultat.
Positiv, lösningsorienterad och kommunikativ.
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten – med öga för detaljer.
Punktlig och tillförlitlig, med respekt för överenskommelser och deadlines.
Serviceinriktad med kund och kollegor i fokus.
Språkkrav
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning.
Möjlighet att arbeta i en bransch där ditt arbete gör verklig skillnad för arbetsmiljön.
Ett engagerat och mångsidigt team.
En arbetsplats med stark gemenskap och passion för hantverk, kvalitet och noggrannhet.
Utvecklingsmöjligheter i organisationen.
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ulrika.andersson@tarnsjogarveri.se
och motivera varför just du är rätt för tjänsten. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Välkommen med din ansökan!
Besök gärna vår hemsida www.tarnsjogarveri.se
för mer information om oss och våra produkter.
TILL BEMANNINGS- SAMT REKRYTERINGSFÖRETAG TACKAR VI VÄNLIGT MEN BESTÄMT NEJ!
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: ulrika.andersson@tarnsjogarveri.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Tärnsjö Garveri Aktiebolag
(org.nr 556474-7797), http://www.tarnsjogarveri.se
