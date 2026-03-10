MIG svetsande montör
Vill du arbeta i ett företag med hög kvalitet, stark teamkänsla och varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu en MIG svetsare med montör inslag till en av våra kunder i Enköping.
Här får du arbeta i en miljö där hantverk, noggrannhet och service står i fokus.
Som MIG-svetsare kommer du att:
• Svetsa och montera utrustning i verkstaden.
• Utföra slipning, kapning och andra förekommande verkstadsarbeten.
• Montera och svetsa på plats ute hos kund.
Arbetet är omväxlande och kräver både hantverksskicklighet och god samarbetsförmåga.Profil
Krav och önskemål:
• Svenska i tal och skrift.
• Heta arbeten (giltigt certifikat).
• B-körkort.
• God arbetsmoral och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Licens för MIG-svets är meriterande, men inget krav.
• Erfarenhet av montör och svetsarbeten
• Truckkort
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Ersättning
