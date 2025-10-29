Microsoft 365-specialist Stockholm
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Vi söker seniora Microsoft 365-specialister som vill skapa moderna, effektiva arbetsplatser för framtiden!
Har du minst fem års erfarenhet som specialist inom Microsoft 365 och vill ta nästa steg i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi fler seniora kollegor till vårt Modern Workplace-team som vill vara med och forma nästa generations digitala arbetsmiljöer tillsammans med oss på Sopra Steria.
Mer om rollen
Som Microsoft 365-specialist hos oss arbetar du med att designa, implementera och förvalta strategiska lösningar baserade på Microsoft 365 och relaterade teknologier. Du blir en del av ett kunnigt, inkluderande och engagerat team som drivs av samarbete, nyfikenhet och viljan att skapa verklig nytta och värde för våra kunder.
Vi erbjuder en innovativ arbetsmiljö med spännande uppdrag där din erfarenhet, dina idéer och din tekniska höjd blir viktiga för att ta våra leveranser till nästa nivå.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som specialist eller arkitekt inom Microsoft 365 - du är trygg i din kompetens och van att guida kunder.
Har arbetat med SharePoint (online och on premise), Microsoft 365, Power Platform och gärna även Azure.
Är van vid att arbeta i både svenska och internationella miljöer - du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Har ett starkt konsultmässigt mindset - du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att jobba nära kund.
Det är meriterande om du:
Tidigare arbetat som konsult.
Har erfarenhet av arkitektur eller utveckling inom SharePoint eller Power Platform.
Har erfarenhet och intresse av Co-pilot.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig - och dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
