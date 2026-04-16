Microsoft 365 Specialist
Är du redo att ta nästa steg inom Microsoft 365 och arbeta med moderna lösningar i en avancerad IT-miljö? Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig. Du arbetar i detta uppdrag hos vår kund inom Automotive, med kontor på Lindholmen. Har du gedigen erfarenhet av Microsoft 365 - inklusive Teams, SharePoint och Power Platform - samt identitetshantering? Då kan det vara dig vi söker.
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och fast månadslön
Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer Infrastructure
Gemenskap genom AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexerkollegor
Möjlighet att arbeta med marknadsledande kunder inom olika branscher
I den här rollen är Microsoft 365 din huvudsakliga plattform. Du arbetar med att utveckla, förvalta och förbättra lösningar inom den moderna digitala arbetsplatsen.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med Microsoft 365 och dess ekosystem för samarbete och produktivitet
Vidareutveckla och optimera lösningar inom Microsoft Teams, Microsoft SharePoint och relaterade tjänster
Arbeta med identitet och åtkomst via Microsoft Entra ID och Active Directory
Automatisera och bygga lösningar med hjälp av Power Platform och scripting
Skapa integrationer mellan Microsoft 365 och verksamhetssystem
Säkerställa att lösningar uppfyller krav på säkerhet, governance och användarupplevelse
Du arbetar även med stödjande teknologier som Microsoft Power Platform, Microsoft Graph API samt Azure-baserade lösningar som Azure Functions och Azure Logic Apps.
Vi ser gärna att du
Har gedigen erfarenhet av Microsoft 365-teknologier, inklusive Microsoft Power Platform, Microsoft Purview samt samarbetsverktyg som Microsoft Teams och Microsoft SharePoint
Har arbetat med integrationer i Microsoft 365-miljöer
Har god kunskap inom Entra ID och Active Directory (t.ex. MFA, Conditional Access)
Har erfarenhet av automatisering och scripting (PowerShell, Python eller liknande)
Förstår grunder i modern identitetshantering och säkerhet
Meriterande:
Erfarenhet av Power Platform i större organisationer
Kunskap om eventdrivna integrationer och API:er (t.ex. Microsoft Graph)
Erfarenhet av DevOps, GitHub Actions och Infrastructure as Code
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.Så ansöker du
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
417 56 GÖTEBORG
