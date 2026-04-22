Mellanstadielärare till Åkraskolan
2026-04-22
Åkraskolan ligger centralt i Sala och är en F-6 skola med fritidshem Det är en helt nybyggd skola med härlig skolgård som vi flyttar in i till terminstart. Hos oss får du ett betydelsefullt arbete där du tillsammans med kollegor får vara med och utveckla verksamheten. Våra pedagoger arbetar aktivt utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vi har ett väl fungerande samarbete med olika kompetenser såsom elevhälsoteam, svenska som andraspråkslärare, speciallärare, studiehandledare och modersmålslärare. Vi arbetar med att bygga en stark teamkänsla.
Vi söker nu lärare för undervisning på lågstadiet och mellanstadiet till vår skola.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6. Som lärare hos oss arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. Du ingår i lärarlag och deltar i gemensam planering, sambedömning och utvärdering. Tillsammans med dina kollegor skapar ni bästa möjliga förutsättningar till lärande. Om du är nyutexaminerad lärare erbjuder vi dig en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand som har lärarexamen med behörighet att undervisa i lågstadiet eller mellanstadiet. Du har mycket god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt arbete, samt har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och ser mångfald som stark framgångsfaktor för att lyckas. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Tillsvidareanställning 100%, ev obehörig lärare anställs enligt skollagen.
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-06. Ansökan sker via http://www.sala.se/ledigajobb.
Vänligen bifoga din examen/legitimation i ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Rekrytering sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
mailto:anna.malmstrom@sala.se
Rektor Eva Larsson, tfn. 0224-74 80 31, mailto:eva.larsson@sala.se
Sveriges Lärare
0224-74 70 93 , 070-249 93 49
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
