Mekatronikingenjör med erfarenhet av systemprovning
2025-11-17
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionialism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Är din nästa utmaning en kombination av utveckling av mekatroniska system och provning av dessa? Nu letar vi på Infotiv efter en riktigt duktig mekatronikingenjör som med sin kompetens och sitt engagemang vill vara med och utveckla och kvalitetsäkra framtidens mekatroniska lösningar.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv är du del av en gemenskap som präglas av öppenhet och god sammanhållning där vi stöttar och hjälper varandra.
Våra ledord "varmt hjärta och skarp hjärna" är värderingar som genomsyrar hela företaget, vårt arbetssätt, vårt ledarskap och vår arbetsmiljö. Det varma hjärtat står för empati, tillit och samarbete, och det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig uppskattad, sedd och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för kompetens och innovation, och vi värdesätter varje individs förmågor och kompetens genom att uppmuntra nytänkande, kreativitet och initiativtagande. Tillsammans är vi Infotiv.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal som ger dig trygghet och säkerhet i anställningen. Våra goda kundrelationer gör att vi kan ha en långsiktig strategi, där du kan utvecklas genom rätt uppdrag och med rätt kompetensutveckling. Hos oss kan du både testa nya saker och utvecklas samtidigt som du kan känna dig trygg i din anställning.
Din framtida utmaning
Du kommer att vara med att integrera och verifiera nästa generations avancerade mekatroniska system. Systemen kan användas inom försvar, fordon eller industri. Ditt uppdrag blir att integrera nya komponenter i systemet och verifiera att dessa samspelar med varandra som tänkt, och rollen kommer således att innefatta alltifrån från kravstudier och integration till felsökning och olika typer av verifiering och validering.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra systemövergripande integration och verifiering, både i labbmiljö, i rigg och/eller i verklig produkt.
• Planera, genomföra och dokumentatera tester enligt etablerade processer, inklusive upprättning av verifieringsplaner, testprotokoll och testrapporter.
• Felsökning på komponent eller komplett systemnivå Varaktighet, arbetstid, etc.
