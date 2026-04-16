Mekaniskkonstruktör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-04-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Karlskrona
, Lessebo
, Växjö
, Ljungby
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vi söker en mekanisk konstruktör med 3 års erfarenhet som vill vara med och utveckla vår kunds produkter och arbetssätt.
I rollen arbetar du med konstruktion och utveckling, där fokus ligger på CAD och framtagning av ritningsunderlag. Du är även delaktig i produktionssupport och bidrar till att säkerställa att konstruktioner fungerar i praktiken.
Arbetet sker i nära samarbete med flera avdelningar, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och en vilja att arbeta tvärfunktionellt.Kvalifikationer
• 3 års erfarenhet som mekanisk konstruktör
• God vana av 3D-CAD och ritningsframtagning
• Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och kommunicera med olika yrkesroller
• Svenskt medborgarskap är ett krav
• Ingenjörsexamen är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9859616