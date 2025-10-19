Mekanikkonstruktör till Göteborg
Som mekanikkonstruktör hos oss blir du en del av ett ledande och snabbväxande miljöteknikföretag med fokus på avancerad processteknik för rening av luftburna föroreningar och odörkontroll. Våra produkter och anläggningar ligger i teknikens framkant och våra kunder finns inom många olika industrier, exempelvis livsmedel, biogas, avlopp och avfall.
Vi erbjuder
Som mekanikkonstruktör hos Centriair får du arbeta med intressanta och utvecklande uppgifter i spännande och innovativa kundspecifika projekt. Vi värdesätter lagarbete för att driva på innovativa lösningar utan att kompromissa med kvalitet, säkerhet och etik. Som mekanikkonstruktör är du med och bidrar till vår fortsatta framgång med hög tillväxt och fortsatt teknikutveckling.
Vi erbjuder vidare en omväxlande och kreativ arbetsmiljö där våra medarbetare ges stort eget ansvar, har stor möjlighet att påverka och erbjuds goda möjligheter att utvecklas tillsammans med bolaget.
Vad har Daniel Sundvall, Engineering Manager, att säga om företaget?
"Att jobba på Centriair innebär att man jobbar i ett litet företag med korta beslutsvägar, man har som anställd möjligheten att vara med och påverka hur vi lägger upp vårt arbete och skapa rutiner för hur vi kommer att jobba framöver. För rätt person finns dessutom goda möjligheter för personlig utveckling inom bolaget.
Att trivas på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb, hela företaget genomsyras av en god gemenskap där ingen lämnas utanför oavsett befattning. Utöver det vardagliga snacket vid kaffemaskinen eller i lunchrummet med kollegor anordnas trivselaktiviteter några gånger per år, såväl som egna medarbetares initiativ till en AW eller någon annan rolig aktivitet."Publiceringsdatum2025-10-19Om tjänsten
Som mekanikkonstruktör hos oss ingår du i ett dynamiskt team, där vi arbetar i projektform och i nära samarbete med andra ingenjörsdiscipliner samt projekt- och serviceorganisation. I rollen arbetar du med utveckling, förbättring och anpassning av våra system för industriell processgasrening. Du ges möjlighet att konstruera hela system där det är viktigt att tänka på helheten och att det ska fungera i praktiken. Mycket av ingående komponenter är i rostfritt stål och plåt. Vi arbetar i 3D- Cad system samt PLM system. I rollen har du nära dialog med våra underleverantörer där kvalitetsgranskning är en viktigt del.
Vad har Henrik Törnmalm, automationsingenjör, att säga om tjänsten och företaget?
"Arbetet är spännande och utmanande, man får lära sig hela tiden för att klara utmaningarna. När vi möts av kunder som ställer höga krav får man verkligen utmana sig själv. Det är spännande när vi har mer komplicerade processer som kräver en del programmering.
För mig som gillar teknik är det kul att leverera nya projekt hela tiden och därav alltid ha möjlighet att använda den senaste tekniken. Man får vara med hela vägen, från design till driftsättning och får direkt respons på allt man gjort i projektet."Profil
Vi söker dig med erfarenhet av arbete som mekanikkonstruktör och som har arbetat med projektleveranser. Du trivs i en roll där du får möjlighet att påverka och jobba med helheten från tidigt skede till installation. Rollen kräver samarbete både internt och mot leverantörer och kund så vi ser att du uppskattar kontakt med människor och är kommunikativ. Du är strukturerad och noggrann med egenkontroll och kan driva på ditt eget arbete samt tillräckligt erfaren för att kunna agera mentor åt yngre kollegor.
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet som mekanikkonstruktör, gärna inom processindustrin eller anläggningskonstruktion
Meriterande om du har arbetat med tunnplåtskonstruktioner
Kunskaper i Solidworks eller liknande 3D-Cad system samt PLM system
Har du kunskaper inom BIM är det meriterande
Flytande engelska i tal och skrift, svenska är meriterande
Om Centriair
Centriair är ett svenskt företag grundat 2007 som designar, utvecklar och levererar ledande lösningar för minskning av luftburna industriella utsläpp. Våra lösningar minskar utsläppen av skadliga organiska gaser och aerosoler såsom flyktiga organiska föreningar (VOC) såväl som lukter. Vi riktar oss framförallt mot segmenten industriell matproduktion, avfallsanläggningar, avloppsnätverk och biogasproduktion där direktiv och förordningar sätter stringenta krav. Vi differentierar oss på marknaden med teknologi och lösningar som ger högre reduktionseffektivitet, överlägsen kontinuerlig prestanda, lägre energiförbrukning, lägre total driftskostnad och minskat utrymmesbehov tillsammans med oöverträffad expertis inom vårt område. Detta har givit en stark tillväxt där vi nu gått in i nästa tillväxtfas. Företaget arbetar internationellt där huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Tyskland och ett nätverk av agenter samt återförsäljare i Europa och Nordamerika. Läs mer om bolaget på www.centriair.com Så ansöker du
