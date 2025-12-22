Mekanikkonstruktör | CTC | Ljungby
2025-12-22
Brinner du för mekanisk konstruktion och vill arbeta i en stimulerande miljö där innovation och kvalitet är i fokus? Hos vår kund CTC i Ljungby blir du en del av ett engagerat team där dina idéer och kompetens gör skillnad. Här får du möjlighet att utvecklas, bidra till spännande projekt och ta din karriär till nästa nivå!
Som mekanikkonstruktör kommer du att ansvara för att ta fram och dokumentera mekaniska lösningar för CTC:s produkter i enlighet med företagets tekniska strategi, kvalitetskrav och utvecklingsmål. Rollen bidrar till att säkerställa robusta, tillverkningsbara och kostnadseffektiva konstruktioner genom ett tvärfunktionellt samarbete med avdelningarna för utveckling, produktion, inköp och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter omfattar att utveckla både nya och befintliga produkter i 3D-CAD samt upprätta ritningar och tekniska specifikationer. Du kommer att skapa, underhålla och stödja teknisk dokumentation i PLM/CAD-verktyg som 3D Experience och SolidWorks och säkerställa att konstruktioner uppfyller standarder, hållfasthetskrav och CE-direktiv. Du kommer även att bidra med mekanisk konstruktionskompetens, aktivt delta i utvecklingsprojekt och främja kostnadsreducering och förbättringsarbete i mekanikområdet. Du förväntas samarbeta med produktionen för att optimera konstruktioner för tillverkning och montering. Vidare kommer du att genomföra tekniska analyser, beräkningar och valideringar.
I rollen förväntas du arbeta i linje med CTC:s värderingar och affärsprinciper, ta ansvar för kvalitet, tid och kostnad i ditt arbete samt bidra till ett lösningsorienterat och samarbetsinriktat arbetsklimat. Du främjar kunskapsdelning mellan team, agerar utifrån företagets gemensamma värderingar och är engagerad i ett kontinuerligt förbättringsarbete och innovation.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en teknisk utbildning inom mekanik, gärna som högskoleingenjör eller motsvarande kompetens. Du har också några års arbetserfarenhet inom konstruktöryrket och erfarenhet av mekanikkonstruktion i PLM/CAD-verktyg. Du skall ha en en god förståelse för tillverkningsmetoder och hållfasthetslära, även viss kunskap i PED och CE-direktiv är önskvärt. Vidare är det meriterande om du har kunskaper i kylteknik, VVS och ellära.
Som person är du strukturerad och noggrann med förmåga att dokumentera tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Du har en analytisk och lösningsorienterad inställning, trivs med att samarbeta och kommunicerar väl med både kollegor och kunder. För rollen krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt B-körkort.
Om CTC
CTC AB är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter och levererar hållbara energilösningar till kunder världen över. All utveckling och tillverkning sker i Ljungby, där över 200 engagerade och drivna medarbetare arbetar tillsammans i en miljö präglad av laganda, innovation och korta beslutsvägar.
CTC söker ständigt ambitiösa medarbetare som vill växa tillsammans med företaget. Hos de får du möjligheten att utveckla din kompetens, din kreativitet och bidra till en mer hållbar framtid. Bli en del av ett företag som kombinerar teknik, kvalitet och engagemang för att skapa framtidens energilösningar!
