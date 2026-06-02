Mekanikkonstruktör
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-06-02
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vår nybildade tvärfunktionella organisation Integrated Systems Halmstad ansvarar för utveckling och service av mekanik och kraftsystem till Saab Surveillance sensorer och ledningssystem. Vi är nu i den lyckosamma situationen att vi har väldigt många kunder som vill ha våra lösningar och vi behöver därför bli fler.
Vi arbetar med allt från studier och framtagande av koncept till deltagande vid installation av färdiga produkter. Det innebär att du bland annat kommer att hantera krav, analysera olika designlösningar och ta fram färdiga konstruktionslösningar med tillverkningsunderlag inom mekanikområdet. Exempelvis fordonsanpassningar & infästningar av sensorsystem, integrera, verifiera, granska och felsöka samt stötta produktionen med tekniska lösningar.
Våra produkter har krav på hög tillförlitlighet och skall fungera i alla typer av miljöer. Därför behöver du också ta i beaktande de stora mekaniska påfrestningar och varierande temperaturer och miljöer som de utsätts för.
Du kommer ingå i ett team där samarbete är viktigt för att lyckas med våra arbetsuppgifter.
Det innebär mycket samarbete inom teamet, men också med komponentingenjörer, beräkningsingenjörer, produktionspersonal, projektledare, inköpare och inte minst med andra utvecklingsteam.
För att lyckas tror vi att du har någon form av ingenjörsexamen inom Mekanik, Maskinteknik eller Design och produktutveckling. Önskvärt har den vi söker någon eller några års arbetslivserfarenhet inom relevant tillämpning. Vi söker dig som har förmågan att se de enkla lösningarna i komplexa problem och som är engagerad, målfokuserad och resultatorienterad i ditt arbetssätt. Du har viljan att ständigt utvecklas både som människa såväl som konstruktör.
Rollen innebär också god kommunikation både internt och externt. God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är ett krav då teamarbete bygger på att hjälpa varandra att lyckas.
Önskad erfarenhet & kompetens:
Kunna göra designval inom mekanikområdet
Undersöka, söka information samt sammanställa/skriva krav- och design-specifikationer samt granska underlag
Erfarenhet inom CAD-konstruktion, gärna Creo med det är inget krav.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska
Förmåga att kravställa för inköp hos tredjepartsleverantör.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
302 30 HALMSTAD Arbetsplats
Saab Kontakt
Saab AB julia.anderberg@saabgroup.com Jobbnummer
