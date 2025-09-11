Mekaniker Valsverkstad
Smurfit Westrock Piteå AB / Maskinreparatörsjobb / Piteå
2025-09-11
Om jobbet
I vår Valsverkstad arbetar en grupp med tre mekaniker.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är både förebyggande och avhjälpande underhåll, valsslipning, valsunderhåll, renovering av lagringar och pumpar mm. Du deltar även vid mekaniska arbeten på andra avdelningar såsom svetsning-, lager-, pumparbeten. Vidare deltar du i problemlösning, planerar och bereder dina arbeten själv eller tillsammans med dina kollegor. Du har ett nära samarbete med Personalledare, Underhållstekniker, Drifttekniker, Operatörer m.fl.
Vem är du?
För att passa som mekaniker i Valsverkstaden ska du vara noggrann, självgående och flexibel. Tjänsten innebär mycket kontakter och samverkan inom arbetslaget samt med andra yrkesgrupper, därför ska du ha lätt för att samarbeta och ha en positiv syn på din omgivning.
Vi söker dig som
- har teknisk gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet
- har aktuell och relevant erfarenhet från mekaniskt underhåll, förebyggande underhåll
- har god datorvana
- kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska
- har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du
- har erfarenhet från mekanisk bearbetning, CNC och ritningsläsning
- har god kunskap i underhållssystem, material- och dokumenthantering
- har truck- och traversutbildning
Om anställningen
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering i Piteå, med tillträde enligt överenskommelse. Beredskap ingår i tjänsten. Lön enligt kollektivavtal med Pappers avd 37.
För mer information är du välkommen att kontakta Personalledare Jonny Gustavsson, Valsverkstaden, 0911-97250.
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober. Vänligen svara utförligt på våra urvalsfrågor då detta ligger till grund för vårt fortsatta arbete i rekryteringen.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
Smurfit Westrock Piteå
