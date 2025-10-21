Mekaniker till växande Söderenergi
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Södertälje
2025-10-21
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för teknik och gillar att förstå hur saker fungerar? Är du den som gärna skruvar själv när tvättmaskinen krånglar eller bilen behöver fixas? Då kan du vara rätt person för rollen som mekaniker hos Söderenergi - ett bolag där ingen dag är den andra lik och din dag mixas av breda, varierande, teoretiska och praktiska arbetsuppgifter
OM TJÄNSTEN
Söderenergi ägs av tre kommuner och produktionen sker i tre huvudanläggningar: Igelsta kraftvärmeverk, som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket. De är stora nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar.
Hos Söderenergi erbjuds du:
• Balans mellan arbete och fritid.
• Generöst friskvårdsbidrag och tillgång till gym.
• Frukost och lunch i deras restaurang.
• Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
• En arbetsplats som värdesätter din expertis och kreativitet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll inom det mekaniska området på Söderenergis anläggning i Igelsta. Du kommer att få arbeta med allt från enklare servicearbeten till felsökningar och större mekaniska arbeten i syfte att upprätthålla och förbättra drifttillgängligheten. Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team där du får ta dig an tekniska utmaningar i en tung industriell miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Service, felsökning och reparationer av utrustning som pumpar, värmeväxlare, transportörer och krossar
• Utföra arbetsorder enligt vårt underhållssystem API Pro
• Delta i beredskapstjänstörning där du kommer att utföra felsökning och akut avhjälpande underhåll var 6:e vecka, med krav på inställelsetid inom 60 minuter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenheter från liknande befattning som mekaniker, underhållstekniker eller motsvarande inom industriunderhåll. Det viktigaste är att du har rätt driv och en förståelse för hur man skruvar och arbetar hands-on.
• Är van att arbeta hands-on och har god teknisk förståelse.
• Har datorvana och kan läsa tekniska ritningar och dokumentation.
• Har B-körkort.
• Behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande.
Det är meriterande om du har
• Gymnasieutbildning inom industriteknik eller motsvarande.
• Erfarenhet av tung industri och roterande utrustning (t.ex. vibrationsmätning, pumpar, fläktar).
• Genomförda kurser/certifikat i heta arbeten, fallskydd, säkra lyft och mobila arbetsplattformar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och har ett genuint intresse för teknik. Du trivs med att samarbeta, är självgående och ser helheten - även utanför ditt eget ansvarsområde.
OBS:
• Inför anställning kommer du att genomgå en bakgrundskontroll, kreditupplysning samt hälso- och drogkontroll.
• Du måste kunna arbeta med beredskap var 6:e vecka och bo på ett sådant sätt att du kan ha en inställelsetid på 60 minuter dygnet runt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Söderenergi är ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Med Söderenergis miljötjänst energi återvinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 150 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande.
Vi är stora nog för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9565975