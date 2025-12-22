Mekaniker till tunga fordon
2025-12-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Gillar du att skruva, lösa problem och se resultatet av ditt arbete direkt?
Vi söker en mekaniker med driv och intresse för tunga fordon!
Vi söker en mekaniker till tunga fordon till vår kund i Luleå.
Hos oss får du ett varierat arbete med mycket eget ansvar. Du kommer att:
• Arbeta med service, underhåll och reparation av tunga fordon och maskiner
• Arbeta både i verkstad och ute i fält hos kund
• Felsöka hydraulik, el och mekanik
• Göra specialanpassningar vid nyförsäljning - t.ex. montera extra belysning, utrustning eller tillbehör efter kundens önskemål
Vi erbjuder
• Ett varierat och utvecklande jobb både i verkstad och ute i fält
• Möjlighet att lära dig mer inom hydraulik, el, svets och specialanpassningar
• Trevliga kollegor, bra stämning och högt i tak
• Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsplats där kvalitet och trivsel går hand i hand
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Har intresse för fordon, teknik och problemlösning
• Är ansvarstagande, noggrann och har ett driv
• Är lättsam och gillar att arbeta både självständigt och i team
• Har B-körkort (BE är meriterande)
• Har gärna travers- och truckkort samt utbildning i heta arbeten - men det är inget krav
• Erfarenhet från liknande arbete är en fördel
Vi intervjuar kandidater löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
975 97 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9660461