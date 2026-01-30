Mekaniker / Servicetekniker
Karlssons Entreprenad AB söker Maskinmekaniker / Servicetekniker.
Arbetet innefattar service, reparation och underhåll på företagets egen maskinpark som består av entreprenadmaskiner. Arbetet sker både i fält samt i vår verkstad där du arbetar tillsammans med vårt befintliga team. Vi utgår från Malmö och jobbar i hela Skåne.
Vi söker dig som har erfarenhet av entreprenad, fordon eller lantbruksmaskiner och som är serviceinriktad, noggrann och kan jobba i lag. Du ska behärska svenska i tal och skrift samt ha B-behörighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via email
E-post: oskar@kaent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tom Karlsson Entreprenad AB
(org.nr 556580-7343) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlsson Entreprenad AB, Tom Jobbnummer
