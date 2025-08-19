Mekaniker med busskort
Ledig tjänst - Mekaniker med busskort
Brinner du för att skruva och vill arbeta med underhåll av bussar samt, vid behov, köra våra dubbeldäckarbussar på linjetrafik efter kusten? Vi söker nu en mekaniker med busskort till vår depå i Umeå. Tjänsten innebär främst underhåll men du kommer också få rycka in och köra då behov uppstår. Tjänsten är 100% och tillsvidare.
Företagsbeskrivning
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos Connect Bus kommer du att arbeta med service, reparationer och underhåll av bussar. Rollen är omväxlande som innebär både självständigt arbete i verkstaden varvat med linjekörning då behov uppstår.
Arbetsplatsbeskrivning
Tjänsten är placerad på vår depå i Umeå. Du arbetar i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik, och där vi tillsammans löser problem och utvecklar våra arbetsmetoder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mindre reparationer på bussar utifrån inkomna dagliga felrapporter
Utföra underhåll och reparationer av fordon enligt fackmannamässiga standarder
Samarbeta med Fordonsansvarig och arbetsledning för att effektivisera arbetsflöden
Köra våra bussar i linjetrafik. Helgarbete kan förekomma
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren mekaniker med ett stort tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta praktiskt och har en problemlösande inställning. Vidare är du noggrann, självständig och kan arbeta strukturerat även under tidspress. Vi förväntar oss att du har viss vana från chaufförsyrket. Körkort D* är ett krav.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning.
Omfattning: Heltid
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast den 18 september. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, så vänta inte tills sista ansökningsdag.
Ansökan via mail
Skicka din ansökan till mikael.bergstrom@connectbus.se
- bifoga CV och personligt brev.
Frågor:
Mikael Bergström, Personalansvarig Norrlandskusten 0790997880 Så ansöker du
