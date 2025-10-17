Mekaniker
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I tjänsten kommer du få använda din erfarenhet, kunskap och kompetens som mekaniker eller annan likvärdig erfarenhet. Vi eftersträvar högt kvalitet på utfört arbete. Du kommer arbeta både självständigt och i grupp med allt från planering, felsökning, reparationer och dokumentation, samtidigt som du kommer att ha kontakt med ett stort antal personer i området. Du kommer att ha nära samarbete med lokalt placerade arbetande förman och verkstadschef samt kollegor i området.
Arbetsort - Vi söker dig som vill arbeta i Kiruna, men även du som bor i Gällivare är varmt välkommen att söka - vi är flexibla med placering.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i form av interna och externa utbildningar samt anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som mekaniker inom liftar, anläggningsmaskiner, truckar, fordonsindustrin eller liknande områden - det är meriterande.
Du bör ha grundläggande kunskaper inom mekanik, hydraulik, elektronik och/eller förbränningsmotorer, gärna från arbete med liknande produkter. Du är van vid att söka teknisk information och följa instruktioner på både svenska och engelska.
Vi värdesätter ansvarstagande och hög kvalitet i arbetet. Våra kunder ska känna förtroende för dig - att du hanterar både planerade och akuta situationer med lugn, kompetens och ett tydligt kundfokus.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande:
Utökad B-behörighet
Truckkort
Liftkort
Maskinförarbevis
Certifikat för heta arbeten
Analytisk förmåga
Vana att arbeta med digitala verktyg och lösningarSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare tillämpar vi alkohol- och drogtest i samband med rekrytering. För att ge alla sökande samma möjlighet till en rättvis bedömning använder vi personlighetstest som en del av rekryteringsprocessen.
Vi strävar efter att öka mångfalden i vår organisation och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss möts du av en arbetsplats med en god mix av kompetens, perspektiv och könsfördelning.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emil Zhekov, rekryterande chef på tel.: 076-148 71 25 Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
