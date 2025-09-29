Mekaniker
Om rollen
Som mekaniker har du ett engagemang och ett driv att utvecklas i din roll då vi står i en förändring där digitalisering och elektrifiering är i fokus. Du har ett tekniskt intresse för bilar och trivs med att ha kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Utöver ditt tekniska kunnande är du van vid att själv söka information och ta till dig skriftliga instruktioner.
Vi ser även att du är en god lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra, bidrar till att skapa en god stämning i teamet samt har ett intresse i att utvecklas.
B-körkort
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande eftergymnasialutbildning
Har ett stort intresse för bilar
Dator- och systemvana
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Lecab erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och goda möjligheter till vidareutveckling i ett framåtlutat växande familjeföretag.
Ansökan och frågor
Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så ansök så snart som möjligt, dock senast 2025-10-26 . Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev.
Rekryterande chef Adam Uhlén 010-4700858, adam.uhlén@lecab.se
svarar gärna på dina frågor om tjänsten.
Frågor om processen kan ställas till HR-administratör Malin Larsson, malin.larsson@lecab.se
För oss på Lecab är det viktigt att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi ser olikheter mellan människor som en styrka, vi ser därför fram emot sökande som bidrar till vår mångfald. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ort: Arvika
Är du den vi söker, tveka inte, ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lecab Bil AB
(org.nr 556062-9007), https://lecab.se Arbetsplats
Lecab Jobbnummer
9531645